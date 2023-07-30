教宗方济各敦促俄罗斯重新加入“黑海谷物倡议”：拯救数百万遭受饥饿的人

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天主教教宗方济各7月30日在讲话中呼吁为恢复通过《黑海谷物倡议》供应粮食而祈祷，并向俄罗斯当局发出呼吁，以拯救数百万遭受饥饿的人。

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方济各周日在主日天使祷文结束时呼吁继续为“陷入困境的乌克兰祈祷，那里的战争正在摧毁一切，甚至粮食”。他特别表达了对《黑海谷物倡议》破裂的担忧。

自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，乌克兰的谷物出口以及俄罗斯的粮食和化肥出口都受到了严重影响。供应中断进一步推高了本就不断飙升的粮食价格，导致了全球粮食危机。在联合国和土耳其的促成下，《黑海谷物倡议》正式签署，旨在重新将至关重要的粮食和化肥从乌克兰出口到世界各地。

方济各说，“我呼吁我的弟兄俄罗斯联邦当局恢复《黑海倡议》，安全运输粮食”。他强调，粮食是上帝赐予人类的食物，战争对粮食的破坏是对上帝的严重冒犯。方济各说：“千百万忍饥挨饿的弟兄姐妹的哭声响彻天庭”。

俄罗斯于7月17日退出该协议，理由是该国无法充分出口本国粮食。俄总统普京宣称，该协议的主要目标，即向有需要的国家供应粮食并未实现。

英国常驻联合国代表吴百纳（Barbara Woodward）表示，俄罗斯对包括港口城市敖德萨在内的乌克兰主要城市的粮食供应发动了一系列袭击，造成6万吨粮食损失，这些粮食足够27万人一年的生活。

与此同时，俄罗斯也在向非洲国家示好，普京将莫斯科塑造成一个可靠的粮食来源。普京提出包括向非洲大陆免费提供粮食，但联合国表示，这并不能弥补俄罗斯退出《黑海谷物倡议》造成的损失。

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