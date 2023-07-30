泽连斯基：战争逐渐回到俄罗斯境内，这是不可避免自然公平的过程

乌克兰/俄罗斯/国际

7月30日，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在位于该国西南部的伊万诺-弗兰科夫斯克州访问期间看望了一家医院中的乌军伤员。他并在周日的例行视频讲话中表示，“今天是所谓的‘特别军事行动’的第522天，俄罗斯领导人预计这次行动将持续一两周。乌克兰越来越强大。战争正逐渐回到俄罗斯境内——回到其象征性中心和军事基地，这是一个不可避免、自然和绝对公平的过程”。

广告 继续浏览后续

据塔斯社报导，俄罗斯首都莫斯科市内一栋大楼当天清晨在遭到无人机袭击后发生爆炸，造成一人受伤。俄国防部表示，乌克兰试图用无人机攻击莫斯科设施，其中一架无人机在奥金佐沃区上空被摧毁，另外两架被电子干扰后坠毁在莫斯科市。受此事件影响，莫斯科伏努科沃机场一度被关闭。乌克兰官员尚未承认对袭击事件负责。莫斯科距离乌克兰边境约500公里。

泽连斯基在讲话中说，“俄罗斯的侵略在战场上已经破产。今天是所谓的‘特别军事行动’的第522天，俄罗斯领导人预计这次行动将持续一两周。乌克兰越来越强大。战争正逐渐回到俄罗斯境内——回到其象征性中心和军事基地，这是一个不可避免、自然和绝对公平的过程。”

泽连斯基补充说，“但我们必须意识到，与去年一样，俄罗斯恐怖分子仍有可能在今年冬天袭击我们的能源部门和重要设施。今天，我们与各社区讨论了目前为所有可能发生的情况所做的准备。”

泽连斯基还提到，“我们向社会各界介绍了我们在‘和平方案’（Peace Formula）、乌克兰加入北约前的安全保障、与北约和欧盟的谈判等方面所做的工作。人们需要了解我们国际政策的细节，而其中有一部分是他们可以提供帮助的。”

泽连斯基指出，“特别是，这样最高拉达议员才会有切实的动力为乌克兰需要的决定而努力。必须通过与欧盟谈判所需的所有法律。如果有人不愿意在乌克兰最高拉达积极工作，他们就必须明白这将对他们在社区中产生怎样的负面影响。他们应该对自己抱有适当的态度：要么他们是为了乌克兰，要么他们在乌克兰会很困难。”

莫斯科方面，俄总统普京29日晚间在出席媒体见面会时被问及，“我们是否会执行非洲国家的和平倡议，或者至少执行其中的一些单独条款？”

普京在答复中表示，“但与任何和平倡议一样，该倡议本身是好的，因为它旨在找到和平解决冲突的办法。一个半月前我们在圣彼得堡举行会议之后，这些规定，或者说这项和平倡议的要点，正在得到落实。确实，它们是以这种方式实施的，但是，在这些举措中……总共有十点，其中之一是交换囚犯，交换被拘留者，解决家庭问题，有关人道主义问题给孩子等等。”

普京说，“但有些事情是困难的或不现实的。例如，其中一点就是‘停火’。但乌克兰军队正在推进，他们正在进攻，正如他们所说的那样，正在实施大规模战略进攻。为什么要我们停火？当我们受到攻击时，我们不能停火。当我这样说时，人们会想。”

普京补充说，“或者，例如，‘开始和平谈判’。我们并没有拒绝。你们自己也知道，我一直说我们从未拒绝和谈。但如果那里签署了禁止谈判的法令。我说：‘有法令禁止谈判，但我们不拒绝’。昨天桌上的人面面相觑，心里想着。他们怎么能坚持呢？ 事实上，为了启动这一进程，双方必须达成一致。”

去年10月，泽连斯基签署法令，批准了乌克兰国家安全与国防事务委员会关于不可能与俄总统普京进行谈判的决议。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅