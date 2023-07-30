莫斯科市遭无人机袭击，致一人受伤

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据塔斯社报导，俄罗斯首都莫斯科市一栋大楼在遭到无人机袭击后发生爆炸，造成一人受伤。俄罗斯国防部表示，周日在莫斯科城拦截了三架无人机，它们企图袭击俄罗斯首都西部的商业和购物区。

7月30日，在无人机袭击事件发生后，消防员在莫斯科市一栋受损办公楼附近开展工作。

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知情人士向塔斯社介绍称，“Oko-2大楼的一名保安在爆炸中受伤。无人机袭击导致（该建筑）一楼至四楼的玻璃碎裂”。此前，莫斯科市长索比亚宁（Sergey Sobyanin）表示，该市遭到了乌克兰无人机的袭击。莫斯科市两座办公楼的外墙轻微受损。没有人员伤亡。

据俄罗斯国防部称，7月30日清晨，乌克兰试图用无人机攻击莫斯科设施，其中一架无人机在奥金佐沃区上空被摧毁，另外两架被电子干扰后坠毁在莫斯科市。受此事件影响，莫斯科伏努科沃机场一度被关闭。乌克兰官员尚未承认对袭击事件负责。

俄罗斯国防部的声明称，“防空部队在莫斯科州奥金佐沃区上空摧毁了一架乌克兰无人机，另有两架无人机受到电子战干扰，在失去控制后坠毁在莫斯科市一栋非住宅建筑群内”。

一名爆炸目击者告诉路透社，她能看到火光和浓烟。她说：“我们听到了爆炸声，就像波浪一样，每个人都跳了起来”。

该目击者补充说，“然后是大量浓烟，什么也看不见。从上面可以看到火光”。莫斯科距离乌克兰边境约500公里，自去年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，莫斯科很少成为袭击目标。

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