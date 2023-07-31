冯德莱恩：欧洲安全与印太安全不可分割，南海仲裁案裁决具法律约束力

欧盟/菲律宾/印太

7月31日，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）到访马尼拉，并与菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）举行了会谈。冯德莱恩在讲话中表示，欧盟希望加强双边关系，并在五大领域与菲律宾展开合作。当谈到安全问题时，冯德莱恩指出，“欧洲的安全与印太地区的安全是不可分割的。在我们这个相互联系的世界中，基于规则的秩序所面临的挑战影响着我们所有人。”

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小马科斯在会后发表致辞时表示，“冯德莱恩女士和我结束了一次成功而富有成效的双边会谈。这是欧盟委员会主席首次访问我国。但在会晤期间，我们讨论了经济关系，并特别关注振兴我们两个地区之间的贸易。我对欧盟委员会和菲律宾今年为菲律宾-欧盟自贸协定谈判而开展的范围界定工作表示欢迎。菲律宾政府专家将与欧盟委员会合作，以达成双边自贸协定。”

小马科斯说，“在发展合作方面，我们承诺就菲律宾绿色经济计划达成一项融资协议，这是一笔价值6000万欧元的赠款，旨在支持菲律宾在循环经济、可再生能源和减缓气候变化等领域的发展。我同样感谢欧盟对邦萨摩洛和平进程以及本国在法治和司法、农业、太空合作和灾害管理等领域发展的坚定支持。”

小马科斯谈到，“正如我向冯德莱恩主席提到的那样，菲律宾和欧盟是志同道合的伙伴，我们有着共同的价值观：民主、可持续和包容性繁荣、法治、和平与稳定以及人权。从去年在布鲁塞尔开始，我和阁下之间的持续交流证明了我们共同的愿望，即把我们的双边关系推向更高的水平。”

随后，冯德莱恩在发言中表示，“今天，我来到这里是为了加速我们之间合作的新时代。我们有许多共同的价值观和利益。我们都希望努力加强我们的民主。我们相信以规则为基础的国际秩序，我们相信促进和捍卫这一秩序的必要性。因此，全面加强我们的联系是有意义的。我们讨论了这样做的几种方式。”

冯德莱恩指出，欧盟将与菲律宾在贸易、应对气候变化、数字经济、原材料和安全问题加强合作。她特别强调了欧盟“全球门户”（Global Gateway）基建倡议在双方就应对气候变化和帮助菲律宾发展数字经济方面的突出作用。

冯德莱恩向菲方表示，“‘全球门户’是欧盟面向全球的可持续基础设施投资计划。我们希望在这条道路上与你们合作，特别是与我们刚刚在这里签署的‘欧洲团队绿色经济倡议’合作。我们将提供资金、专业知识和技术，支持你们向循环经济转型并生产绿色能源。欧盟和成员国，将为这一绿色倡议提供近5亿欧元”。

冯德莱恩还谈到，“欧洲公司已经准备好来菲律宾投资。今年，我们将启动菲律宾数字经济一揽子计划。也就是说，我们将在海底电缆的快速可靠连接、网络安全培训以及5G的部署和发展方面开展合作。”

冯德莱恩说，“我们还在研究一条海底电缆的可能延伸线路，我们计划通过北极线路将这条电缆延伸到日本。这条电缆可以一直延伸到东南亚，我们认为它可以经过菲律宾。这将使你们在对你们的繁荣和国家安全都有帮助的基础设施上占据战略地位。”

就双边安全合作，冯德莱恩表示，“全球地缘政治格局正在发生变化。它动荡不安，更具威胁性。专制领导人表明，他们愿意将威胁付诸行动。俄罗斯对乌克兰的侵略战争动摇了国际秩序的基础。它违反了《联合国宪章》和国际法的基本原则，如领土完整和主权。”

冯德莱恩指出，“这就是欧洲支持乌克兰勇敢抵抗侵略者的原因。因为非法使用武力是不能容忍的——在乌克兰不能容忍，在印度-太平洋也不能容忍。欧洲的安全和印度-太平洋的安全是不可分割的。在我们这个相互联系的世界中，对基于规则的秩序的挑战影响着我们所有人。我们的社会要为更高的能源账单和食品成本付出代价。这就是为什么我们对印太地区日益加剧的紧张局势感到担忧。”

冯德莱恩补充说，“欧盟一直非常支持自由开放的印度-太平洋。因为一个没有胁迫威胁的印度-太平洋是我们的稳定、和平和各国人民繁荣的关键。欧盟强调，2016年南中国海仲裁案仲裁庭裁决具有法律约束力，为和平解决各方争端提供了基础。”

冯德莱恩说，“我们愿意通过共享信息、开展威胁评估以及建设贵国国家海岸观测中心和海岸警卫队的能力，加强与菲律宾在本地区海上安全方面的合作。最后，我们有一个将我们的伙伴关系提升到新水平的广泛路线图。让我们利用我们关系中的巨大势头。”

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