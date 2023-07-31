日政府宣布岸田文雄将出席下月日美韩峰会：加强三边伙伴关系

日本/美国/韩国

日本政府7月31日宣布，首相岸田文雄将于8月17日起访问美国，并出席18日在华盛顿附近的总统休假地戴维营举行的日美韩首脑会谈。这是首次专门举行三方会议，而不是在国际会议场边召开。三国首脑将讨论如何应对不断发展核武器与弹道导弹项目的朝鲜，并努力加强合作。协调发布联合声明。

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日本内阁官房长官松野博一在周一的新闻发布会上表示，“如果情况允许，岸田首相定于8月17日起访问美国，并出席8月18日在戴维营举行的日美韩首脑会谈。会上，我们将就加强三国间的战略伙伴关系，以维护和强化以法治为基础的自由开放的国际秩序，以及应对朝鲜等问题交换意见。”

白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）上周五通过声明介绍称，“在这次峰会上，三国领导人将庆祝三边关系翻开新的篇章，重申他们之间牢固的友谊纽带以及美国和日本、美国和大韩民国之间钢铁般坚定的联盟关系。”

白宫表示，“三国领导人将讨论在印太地区内外扩大三边合作的问题，包括应对朝鲜构成的持续威胁以及加强与东盟和太平洋岛国的关系。此次峰会将推进三方在应对全球和地区安全挑战、促进基于规则的国际秩序以及促进经济繁荣方面的共同愿景。”

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