英外相：俄乌战争后非洲领导人正用脚投票，将加强在安全问题上与非洲接触

英国/非洲/国际

英国外交发展大臣克莱弗利（James Cleverly）最新在受访时表示，英国必须加强与非洲国家在“真正可持续的安全措施”方面的合作，并承认一些非洲国家向俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳求援是为了满足其“未满足的需求”。

广告 继续浏览后续

克莱弗利在接受英国《金融时报》采访时说，他将“认真对待”非洲领导人提出的“与英国军队开展能力建设和培训工作”的新机遇和任何请求。他谈到，英军的专业精神和对国际法的尊重是一件“好事”，英军可以向非洲大陆“输出”。除英国本土外，英军在非洲的军事部署数量最多，在那里开展训练和行动，包括在加纳和肯尼亚。

克莱弗利即将对加纳、尼日利亚和赞比亚进行为期四天的访问。他承认俄罗斯和中国向一些非洲国家提出了“表面上有吸引力的提案”，但认为这种趋势正在转变。自去年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，出席日前在圣彼得堡举行的第二届俄非峰会的非洲领导人数量急剧下降，从2019年首届峰会的43位领导人降至上周的17位领导人参会，这表明非洲领导人正在“务实”和“用脚投票”。

克莱弗利说：“关于中国，我与非洲领导人交谈过，他们对自己的负债水平感到不安，对中国不加入巴黎俱乐部（由22个国家组成的债权国组织）感到不安，例如，在谈到如何处理国家债务问题时。”

在他出访非洲前，英国议会议员发表的一份报告中严厉抨击了英国政府十年来“低估和轻视”了瓦格纳组织。克莱弗利坚称不“完全同意这种说法”，并强调英国对瓦格纳及其官员，包括该组织创始人普里戈任实施的制裁。他还说，与瓦格纳有关的国家对该组织的影响力“越来越感到不安”。

不过，克莱弗利补充说，“我们需要诚实地面对自己，如果不是有未满足的需求，瓦格纳组织不会在非洲开展活动”。他补充说，“如果各国担心其国内安全，如果他们担心无法自卫，那么我们应该认识到这一点，我们应该寻求与他们讨论什么是真正可持续的安全措施。”

上周末，尼日尔总统卫队首领在煽动政变废黜民选总统后，宣布自己是这个西非国家的领导人。普里戈任专门表态对这场政变表示欢迎，并向新领导人提供了雇佣军服务。在英国削减国际援助预算之后，克莱弗利强调伦敦将向非洲提供安全援助，这可能会引起非政府组织的关注。

非洲仍然是英国外交部特定地区双边援助支出的最大受援方，但根据官方统计，2022年的援助金额同比下降了近19%，降至11亿英镑。

克莱弗利表示，随着非洲大陆经济和政治影响力的增长，他本周对三个非洲国家的访问旨在加大与非洲大陆国家建立“互惠互利的商业关系”的力度。他警告说，在英国人眼中，非洲国家往往被冲突、饥荒和“困难”所困扰，这与非洲大陆部分地区日益繁荣的景象不符。

克莱弗利承认英国将不得不“竞争”非洲的经济机会，但他补充说英国是一个“可靠的”合作伙伴。明年四月，英国将举办英非投资峰会。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅