韩国防部回应朝俄武器贸易报道：必须立即停止非法贸易

韩国/朝鲜/俄罗斯

7月31日，韩国国防部就外媒报道朝鲜有输俄武器迹象表示，联合国安理会决议禁止与朝鲜进行武器交易，敦促立刻停止“非法武器贸易”。

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据韩联社报导，韩国国防部发言人全河奎周一在例行记者会上作出如上表态。他指出，韩国政府正在密切关注相关动向。

全河奎强调，与朝鲜进行非法武器交易是公然违反联合国对朝制裁决议并危害国际社会和平稳定之举，应当立刻停止。

此前，英国《金融时报》29日报道称，乌克兰炮兵已经在使用朝鲜制造的火箭弹轰炸俄罗斯阵地，将平壤的弹药用于对抗其盟友俄总统普京的入侵部队。

据乌方士兵介绍，这些朝鲜火箭弹是一个“友好”国家从一艘船上“扣押”的，然后运到乌克兰。他们拒绝提供更多细节。乌克兰国防部表示，这些火箭弹是从俄军手中缴获的。

与此同时，美国多次谴责朝鲜通过海上运输向俄罗斯供应武器，朝鲜和俄罗斯对此均予以坚决否认。对于《金融时报》报道的可靠度，全河奎表示，一些报道援引了政府官员的说法，“认为存在‘可能性’。”

俄罗斯国防部长绍伊古27日在朝鲜劳动党中央委员会本部大楼与朝鲜最高领导人金正恩举行了会谈。谈话中，双方就进一步发展两国在国防安全领域的战略战术协同合作等一系列问题进行了认真商议。

俄国防部通过社交媒体平台“电报”发布的声明中指出，绍伊古26日在与朝鲜国防相强纯男举行会晤表示，“我相信今天的会谈将有助于加强我们防务部门之间的合作”。

绍伊古没有具体说明两国将如何加强军事合作，但他以“共同的边界和丰富的合作历史 ”为由，强调朝鲜是俄罗斯的重要伙伴。

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