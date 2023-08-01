莫斯科再遭无人机袭击 乌总统顾问：莫斯科正在迅速适应一场全面战争

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俄罗斯国防部8月1日称，乌克兰当天凌晨使用3架无人机袭击莫斯科，其中一架被电子压制后失控，并坠毁在莫斯科市境内。另两架在莫斯科州上空被防空系统击毁。稍早时，莫斯科市长索比亚宁表示，一架无人机撞上了莫斯科市内一座高层建筑，150平方米的玻璃受损，但没有人员伤亡的信息。

8月1日，无人机袭击莫斯科市后，紧急救援人员在一栋受损的办公楼附近开展工作。

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俄罗斯国防部周二发表声明称，“基辅政权企图利用无人机对莫斯科和莫斯科州的各种设施进行恐怖袭击，但被挫败。两架乌克兰无人机在莫斯科州奧金佐沃地区和纳罗-福明斯克地区上空被防空部队击落”。该部门补充说，“另一架无人机通过电子战失效，该军用无人机失去控制后，坠落到莫斯科城综合体的一栋非住宅建筑中”。

索比亚宁通过其“电报”频道写道，“防空部队击落了数架飞往莫斯科的无人机。其中一架无人机击中了（莫斯科）城的同一栋摩天大楼。大楼21层的外墙受损。急救人员正在事发现场开展工作。”

俄罗斯紧急服务部门的一名消息人士在事件发生后不久宣布，在最近一次针对莫斯科的无人机袭击中无人受伤。该消息人士向塔斯社表示，“根据初步数据，莫斯科城IQ区的一座塔楼遭到无人机袭击后没有人员伤亡。大楼17层以上的玻璃受到损坏。”

俄新社报导指，这并不是乌方第一次尝试用无人机袭击莫斯科：上周日，俄罗斯防空系统击落一架无人机，两架无人机在莫斯科城坠毁。

乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）周二在推特上写道，“莫斯科正在迅速适应一场全面战争，反过来，这场战争很快将最终转移到‘战争制造者’的领土上，以收回他们的所有债务……俄罗斯即将发生的一切，都是客观的历史进程。更多不明无人机、更多崩溃、更多内乱、更多战争……”

尽管基辅方面并为对莫斯科遭受的多场无人机袭击宣告负责，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在周日袭击事件发声后亦表示，“今天是所谓的‘特别军事行动’的第522天，俄罗斯领导人预计这次行动将持续一两周。乌克兰越来越强大。战争正逐渐回到俄罗斯境内——回到其象征性中心和军事基地，这是一个不可避免、自然和绝对公平的过程。”

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