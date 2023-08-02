莫迪不太可能前往南非出席金砖国家峰会，被指将线上参会

印度/金砖国家/国际

据路透社引述新德里消息人士报导，印度总理莫迪（Narendra Modi）很可能会以线上方式参加本月晚些时候在南非举行的金砖国家峰会，而不是亲自出席。当路透社问及莫迪是否会前往约翰内斯堡参加8月22日至24日举行的金砖国家领导人会晤时，印度外交部拒绝发表评论，而印度总理办公室也没有回应。

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在今年峰会的主办方南非政府地劝说下，俄罗斯总统普京已经决定，他将以线上方式参会。中国和俄罗斯热衷于在此次峰会上讨论金砖国家的扩张问题，而印度则对此持保留意见。

路透社报导指，巴西也一直在抵制金砖国家增加新成员的势头，但在本月稍后的峰会上，有关新成员加入标准的辩论似乎不可避免。

上个月，印度还改变了在新德里举办上合组织峰会的计划，但没有给出正式理由，而是以线上形式主办了此次峰会。一位印度政府官员说，新德里对加入中国主导的金砖国家和上合组织等集团越来越感到不安，尤其是在印度与美国和其他西方大国走得更近的时候。

2020 年，新德里和北京在喜马拉雅山脉有争议的边境地区发生冲突，据报道造成20名印度士兵和4名中国士兵死亡，此后两国关系急剧恶化。上合组织峰会召开前几天，莫迪刚刚结束对华盛顿的国事访问，美国总统拜登为他铺上了红地毯。

然而，印度不愿谴责俄罗斯入侵乌克兰，这让西方国家感到失望。相反，新德里扩大了与莫斯科的贸易，购买了创纪录数量的俄罗斯石油。印度今年同样是二十国集团（G20）轮值主席国，并将于9月初主办该集团领导人峰会。

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