土俄总统通话，就普京访问土耳其达成共识

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俄罗斯总统普京8月2日与土耳其总统埃尔多安进行了电话会晤。双方在会谈中就普京对土耳其访问一事达成了共识。具体访问日期尚未公布。此外，埃尔多安在通话中向普京表示，土耳其将继续为恢复黑海谷物交易进行“紧张”的努力和外交活动。

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据土耳其总统府通讯局介绍，埃尔多安在通话中强调了《黑海粮食倡议》的重要性，他认为该协议是“和平的桥梁”，并表示在俄乌战争期间，不应采取可能加剧紧张局势的步骤。

埃尔多安说，长期中止《黑海粮食倡议》对任何人都没有好处，并补充说，需要谷物的低收入国家将遭受最大损失。他指出，谷物价格在这一经联合国和土耳其斡旋下达成的协议执行期间下降了23%，而在过去2周内又上涨了15%。

7月17日，俄罗斯宣布退出《黑海谷物倡议》，但即使在前几个月重启协议时，莫斯科也曾抱怨协议中俄罗斯的部分没有得到执行。

联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）20日表示，他将“毫不松懈”地努力确保来自乌克兰与俄罗斯的粮食产品和化肥不受阻碍地进入全球市场，由此来持续应对全球的饥饿和粮价上涨问题。他还强烈谴责俄罗斯对敖德萨和其他乌克兰港口城市的袭击。

克林姆林宫称，普京在周三的通话中概述了俄罗斯在终止从黑海港口出口乌克兰粮食的 “一揽子”协议，以及解除对俄罗斯粮食和化肥供应的封锁方面的原则立场。他指出，在 《黑海谷物倡议》俄罗斯部分的执行完全缺乏进展的情况下，“进一步延长该协议毫无意义”。他重申，“一旦西方国家履行了《伊斯坦布尔协议》（《黑海谷物倡议》）中规定的对俄罗斯的所有义务，俄方就愿意重返该协议。”

克宫称，在讨论俄土伙伴关系议程时，两国领导人重点关注了经贸关系的发展前景、能源领域联合战略项目的实施以及旅游业的合作。双方对贸易的稳步增长表示满意，到 2022年底，贸易额几乎翻了一番。

普京与埃尔多安同意继续在各个层面进行接触，包括为双方领导人可能举行的会晤做准备。埃尔多安还感谢普京派出两架俄罗斯水陆两栖灭火机，帮助土耳其抗击野火。

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