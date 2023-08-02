多瑙河港口伊兹梅尔遇袭 法国谴责俄罗斯蓄意危及全球粮食安全

法国/俄罗斯/乌克兰

俄罗斯周三对乌克兰南部的一个重要河港发动了无人机袭击，再次将目标对准了用于从该国出口谷物的重要基础设施。路透社援引消息人士的话说，由于袭击造成的破坏，与罗马尼亚隔多瑙河相望的乌克兰伊兹梅尔港不得不暂停运营。法国外交部通过声明指责俄罗斯“蓄意”破坏乌克兰谷物出口所必需的基础设施，从而危及全球粮食安全。

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7月17日，俄罗斯宣布退出《黑海谷物倡议》，并再次封锁了黑海港口的航运。自此，多瑙河港口伊兹梅尔成为乌克兰谷物出口的主要通道。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周三表示，早些时候发生的爆炸对乌克兰南部地区造成严重破坏。他在“电报”平台上写道：“又一个战争之夜。不幸的是，乌克兰遭到了破坏。最严重的破坏发生在乌克兰南部。”

法国外交部发言人周三通过声明表示，“法国以最强烈的措辞谴责俄罗斯对乌克兰的新一轮袭击，袭击于8月1日至2日晚发生在多瑙河畔伊兹梅尔港的基础设施上。升降机、谷物棚、货运站油罐、仓库和行政房舍遭到破坏或摧毁。”

法方表示，“继质疑《黑海谷物倡议》之后，俄罗斯再次蓄意破坏谷物出口所必需的基础设施，危及全球粮食安全。俄罗斯抬高农产品价格，并试图阻止其主要竞争对手之一出口其产品，这只是在牺牲最弱势民众的利益来谋求自身利益。法国将继续向受俄罗斯侵略造成的粮食不安全影响最严重的国家提供粮食援助。”

法方强调，“这些袭击再次以民用基础设施为目标，违反了国际人道主义法。正如（法国）外交部长科隆纳（Catherine Colonna）在多个场合强调的那样，这些不可接受的行为构成战争罪，绝不能逃脱惩罚。法国将与其合作伙伴密切协调，继续向乌克兰提供军事支持，以加强其防空能力，并支持乌克兰法院和国际刑事法院打击此类罪行不受惩罚的现象。”

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