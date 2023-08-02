担忧失去地位，巴西被指目前是金砖国家扩张的主要阻力

巴西/金砖国家/国际

据路透社引述3位巴西政府官员报导，巴西一直在抵制由主要新兴经济体组成的金砖国家集团增加成员国的势头，但在本月稍后的峰会上，有关新成员加入标准的辩论似乎不可避免。金砖国家成员还包括俄罗斯、印度、中国和南非，被一些人指为制衡七国集团（G7）等传统外交论坛的力量。金砖国家以协商一致的方式作出决定，因此巴西的同意将是该集团任何扩展的关键。

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在与美国的贸易关系紧张之际，中国希望提高自己的政治影响力，长期以来一直在推动扩大金砖国家的成员范围。因入侵乌克兰战争而在外交上孤立无援的俄罗斯也在抓住机会争取盟友。今年担任金砖国家轮值主席国的南非于6月召开了“金砖之友”会谈，多个国家迫切希望加入。

消息人士称，就连长期以来对该集团快速扩张持谨慎态度的印度也可能原则上接受了这一想法。然而，巴西方面担心，如果让其他国家加入，该集团将失去地位。约有30个国家表示有兴趣加入金砖国家，其中22个国家已正式提出申请，阿尔及利亚上个月也提出了申请。

一位匿名巴西官员说，“扩大集团可能会使其变成另一个样子。巴西的立场一直是关注集团的凝聚力和维护我们在重要国家集团中的空间”。透露消息的3位巴西官员中有2位出席了最近在南非开普敦举行的外长会议，会议在8月22日至24日约翰内斯堡金砖国家峰会之前讨论了这一问题。外交官们被要求回到绘图板上，设计一个整个集团都能接受的接纳新成员的程序。如果不能达成一致，预计本月的峰会将无法解决这一问题。

金砖国家成员国的人口占世界人口的 40%以上，经济总量占全球经济总量的26%左右，在被视为由传统西方大国主导的外交渠道之外，该集团为各国提供了一个替代论坛。它的影响力和经济实力让更多国家渴望加入。中国外交部在一份声明中证实了其对迅速扩大成员的兴趣，称北京“支持在扩大成员方面取得进展，并欢迎更多志同道合的伙伴早日加入‘金砖五国大家庭’。”

俄罗斯表示，在即将召开的金砖国家峰会上，扩张将是重要议程。俄总统普京因面临国际刑事法院向他发出的逮捕令而不会出席南非的峰会。俄总统新闻秘书佩斯科夫在新闻发布会上说，“这是一个非常重要的话题，因为我们看到越来越多的国家发表声明，表示有意加入金砖国家”。

印度外交部没有回应置评请求。一位印度政府官员告诉路透社记者，“印方对扩建持保留意见……如果一定要扩张，那就需要达成共识”。南非是2010年金砖国家扩员的第一个受益国，现在该国支持吸收新成员。不过，南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）表示，扩员方案需要“更仔细的审查和理解”。

巴西利亚的消息人士告诉路透社，巴西政府将主张任何扩大都应循序渐进，保持地区平衡，并让金砖五国继续发挥突出作用。一位巴西官员说，新成员可以像其他国际组织一样，作为伙伴国参加峰会，但不成为正式成员。这位官员说：“巴西在某些时候不得不让步，因为我们是现实的，阻挠事情的发展不是我们的本性。但这对我们没有好处”。

金砖国家观察家、巴西热图里奥·瓦加斯基金会国际关系学院副教授斯顿科尔（Oliver Stuenkel）分析说，“巴西过去在反对扩张的问题上一直允许印度占据主导地位”。但他补充说，印度似乎已经减少了就这一问题地抵制。

斯顿科尔认为，鉴于印尼的地区实力、在全球经济中日益增长的作用以及缺乏全球性争议，印尼是加入金砖国家的有力候选国。相比之下，将伊朗、委内瑞拉或沙特阿拉伯包括在内将改变该集团的动态，使巴西等国更难保持其影响力。

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