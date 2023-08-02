白宫将要求美国会首度通过“外国军事融资”管道，对台提供军援

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据英国《金融时报》周二报导，白宫将要求美国国会在对乌克兰的军援补充预算申请中为台湾提供武器资金，以便在中国威胁日益加剧的情况下加快对台提供武器。据两位知情人士称，美国行政管理和预算局将在补充预算申请中包括对台湾的拨款，作为加速提供武器的努力的一部分。如果获得国会通过，台湾将首次通过美国纳税人资助的“外国军事融资”（Foreign Military Financing）管道获得武器。

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白宫预计将于本月向美国国会提交申请。此前，白宫宣布美国将首次根据“总统提款授权 ”方式从五角大楼库存中向台湾提供3.45亿美元的武器。将台湾军援资金纳入补充预算并使用“总统提款授权 ”提供武器的决定凸显了美国帮助台北的紧迫性正在上升。由于中国增加了在台湾周边的军事活动，批评当前拜登政府台湾战略的人士敦促华盛顿更快地提供武器。

位于华盛顿的灯塔全球战略咨询公司印太业务负责人塞耶兹（Eric Sayers）分析说，“这将是重要的一步，标志着美国政府现在愿意在多大程度上加速威慑台湾海峡”。他补充说，“几十年来，我们一直选择只向台湾出售军事装备，但现在……我们看到‘总统提款授权’和‘外国军事融资’这两种工具都得到了动用，正如它们在乌克兰取得的巨大成功一样”。

据亲台游说团体、美台商业协会称，台北仍在等待历届美国政府批准的价值230亿美元的武器销售，包括鱼叉导弹和无人侦察机。有些军售案是5年多前宣布的。美国军事指挥官经常对向台湾转让武器以加强其安全的速度缓慢表示不满。

白宫拒绝就为台湾申请多少资金发表评论或透露细节。美国国会对补充预算的最终投票将是对本届国会支持基辅的首次考验，补充预算将主要集中在对乌克兰的新军事援助上。一些极右翼共和党籍联邦众议员最近试图利用“2024财年国防授权法案”限制美国对乌克兰的支持，但未能成功。

将国会两党都非常支持的对台军援纳入乌克兰的补充预算可能有助于拜登政府和亲基辅的共和党人赢得原本可能反对的议员的支持。华盛顿智库、美国企业研究院的亚洲安全问题专家库珀（Zack Cooper）说：“增加对台湾的补充拨款将使一些众议院共和党人处于更加困难的境地，因为许多反对乌克兰拨款的人仍然继续支持台湾”。

拜登去年12月签署“2023财年国防授权法案”，纳入“台湾政策法案”部分条文，授权2023至2027年通过美国国务院的“外国军事融资”计划，提供台湾100亿美元无偿军援。但当时国会拨款法案并未授权“外国军事融资”提供相关资金。库珀补充说，“观察家们正在密切关注国会今年是否能言行合一”。他指出，“这笔补编可以说是最好的机会”。

中国驻美大使馆表示，中方 “坚决反对美国与台湾的军事关系以及向台湾提供武器”，呼吁美方“停止给台湾海峡的和平与稳定带来风险”。

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