伊斯兰国组织宣布其领导人死亡

法新社从贝鲁特报道，伊斯兰国圣战组织周四宣布其领导人阿布·侯赛因·侯赛尼·库拉奇(Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurachi)在叙利亚西北部与伊斯兰团体“沙姆解放组织”（Hayat Tahrir al-Sham）的冲突中死亡。但没有说明他的具体死亡日期及其它细节。

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伊斯兰国组织的新任发言人通过通讯应用程序“电报”（Telegram）上该组织的频道发布录音声明表示，阿布·侯赛因·侯赛尼·库拉奇是在叙利亚“伊德利布省的一个地方”与基地组织当地的前分支“沙姆解放组织”发生直接对抗后被杀。

这位发言人表示，沙姆解放组织这个与伊斯兰国组织敌对的圣战组织试图抓捕阿布·侯赛因·侯赛尼·库拉奇，发言人没有说明他死亡的具体地点，也没有说明他死亡的具体日期。

但是，今年4月底，土耳其总统埃尔多安曾宣布，代号为阿布·侯赛因·库拉奇的伊斯兰国组织的假定最高领导人，在土耳其情报部门在叙利亚的一次行动中被“消灭”。

根据土耳其阿纳多卢通讯社，该男子在邻近伊德利布省的阿夫林省被杀，这一省份受到土耳其军队以及亲安卡拉的叙利亚派系的控制。这家土耳其通讯社还说，被“消灭”的这名圣战分子当时躲在一所带有“地下掩体”的房子里，引爆了他的炸药腰带。

但是，伊斯兰国组织的新发言人指责沙姆解放组织为安卡拉工作并杀害了阿布·侯赛因·侯赛尼·库拉奇。他还说，沙姆解放组织的战士将阿布的遗体移交给了土耳其政府。

新领导人

伊斯兰国发言人周四也宣布，该组织新的领导人是阿比‧哈夫桑‧哈希米‧库拉希（Abi Hafsan al-Hashimi al-Qurashi）。

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