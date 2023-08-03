俄罗斯

埃尔多安告诉普京，黑海农产品协议是「和平的桥梁」，它长期失效「对大家都没好处」，穷国受创会最重。

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土耳其总统埃尔多安8月2日呼吁俄国总统普京别让紧张情势升温。在俄罗斯攻击从乌克兰运出农产品的重要设施后，埃尔多安今天表示：「任何会让俄乌战争更趋紧张的动作都不应该采行。」

法新社报道，土耳其总统办公室表示，埃尔多安也强调农产品协议的重要性，并称这份协议是「和平的桥梁」。

土耳其总统府表示，埃尔多安还告诉普京，黑海农产品协议长期失效「对大家都没好处」，穷国受创会最重。

联合国和土耳其去年7月斡旋促成的黑海农产品协议，一度允许原本在俄乌战争下出口受阻的乌克兰农产品得以安全外销，但在俄罗斯退出之后，协议于上个月终止。

埃尔多安也提到，协议实施时下降23%的农产品价格，在过去两周回涨15%。他矢言土耳其会透过外交「加紧努力」推动恢复协议。

埃尔多安曾扮演关键角色，促成现已瓦解的黑海谷物协议，并把自己定位成俄乌冲突的调停人。

乌克兰8月2日表示，俄罗斯袭击乌克兰南部敖德萨州（Odesa）的港口基础设施，锁定协议瓦解后用于出口农产品的设施。乌克兰检方表示，一部农产品升降机、几座农产品和仓库因为这波攻击受损或被毁。

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