尼日尔示威者：打倒法国，俄罗斯和普京万岁

尼日尔/法国/俄罗斯/美国

尼日尔上千名政变支持者在该国独立63周年之际，举行亲俄反法示威。法军今天宣布完成撤离法国人和外国人的任务。拜登呼吁立即释放被扣为人质的总统巴祖姆。

政变领导人阿卜杜拉赫曼·基亚尼将军的支持者上在尼亚美举行示威。 海报上写着：“打倒法国，普京万岁”2023年7月

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法国国防部和外交部今天8月3日宣布，法国政府在尼日尔政变后发起的从该国撤离法国人和其他外国人的行动已于今天周四结束。

法国防长勒科努（Sébastien Lecornu）在推特上发消息说："我们从尼日尔撤出国民的行动刚刚结束"。他补充说，1079名法国国民和外国国民"现在安全了"。

周二以来，法国军队共租用了五架飞机，从尼日尔撤离法国人和其他国家的人员。据法国外交部在推特上发布的消息，在撤离者中有"577 名法国国民及其家属，以及许多其他国籍的人"，并公布了近50面相关国家的国旗。

示威者：打倒法国，俄普万岁

8月3日，在尼日尔脱离法国独立63周年之际，上千人响应"主权主义"民间组织联盟M62的号召举行示威。

周四上午在尼日尔首都和其他几个城镇出现了支持政变军人的和平示威，这些人赞成推翻民选总统穆罕默德-巴祖姆，呼喊“打倒法国"，"俄罗斯万岁”，“普京万岁"等口号，之前尼日利亚的示威活动已多次打出这些口号，凸显俄罗斯深耕非洲的背景。

法国外交部在一份新闻稿中强调：法国提请政变军人注意“保护外交馆舍和外交人员的安全是国际法，特别是《维也纳公约》规定的义务"。

拜登吁释放民选总统

美国总统乔-拜登周四呼吁"立即释放"尼日尔被政变军人罢免的总统巴祖姆（Mohamed Bazoum）。民选总统巴祖姆已被政变军人扣为人质八天。

拜登说：我们"维护尼日尔来之不易的民主”，并说，"在此关键时刻，美国与尼日尔人民站在一起，尊重植根于共同民主价值观和支持文官政府的长达数十年的伙伴关系。

拜登是在西非国家尼日尔宣布独立 63 周年之际发表的上述声明。他还说，尼日尔是西方军队在萨赫勒地区打击圣战分子的重要军事基地。

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