日美韩领导人拟定期举行会谈，展现三国团结强化威慑力

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据共同社引述多名外交消息人士报导，8月18日将在美国总统度假地戴维营举行的日美韩峰会中，出现了关于三国领导人定期举行三边会谈的提议。目的是通过领导人之间的定期沟通，在安保和经济领域向内外展现强有力团结，三国正在探讨。报导称，日美韩拟牵制朝鲜核与导弹开发以及中国的霸权行为，带动强化威慑力。

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报导指，定期举行日美韩峰会的方案在事先协调的过程中出现。日本政府相关人士认为，“如果主办此次会谈的美国政府探询就会考虑。不会反对”。

韩国总统尹锡悦上台后，三国首脑会谈已频繁举行。假如就定期会谈达成共识后，因各国内政缘故等耽误举行，“可能会造成美国对东亚的干预变弱的错误讯息”（日本政府消息人士语），这一担忧也挥之不去。

三国预计将根据各首脑的意向，对包括举行频率及形式在内，是否定期举行展开收尾协调。此次在戴维营举行的日美韩峰会将不采取借国际会议之机的形式，首次单独举行。

据韩联社报导，三国领导人将在戴维营峰会期间就开通首脑热线电话，全方位加强沟通的事宜进行讨论。

韩国总统办公室相关人士周四接受记者电话采访时表示，三国领导人将通过会谈发表的《共同宣言》尚处于起草阶段，领导人之间的热线开通问题有望在会上讨论。另一名总统室人士表示，比起立刻结成军事同盟，韩美日首脑先开通热线加强合作更为可取。

英国《金融时报》日前报导称，美方希望将“韩日有义务在遭到攻击时彼此协商”的内容写入《共同宣言》之中。韩国政府人士对此表示，韩美首脑目前可随时进行沟通，而关键在于韩日首脑今后也可能保持这种沟通。

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