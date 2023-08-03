普京：所有俄罗斯官员都应该开国产车

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据俄新社报导，俄罗斯总统普京8月3日在会见国内制造企业负责人时表示，所有俄罗斯官员都必须驾驶国产汽车。他提及，“（俄罗斯政府）各部委、各部门、各事务管理局要求继续（采购），实际上重点是外国制造的汽车，继续这种做法。我说绝对排除这种情况，国家所有官员都应该开国产车”。

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普京表示，“在某些方面，它（开俄罗斯国产车）将比以前更加朴素”。

普京补充说，“这没什么可怕的。相反，甚至是好事。我们所有这些官僚机构都很出色，但它们应该意识到，有必要努力发展国内品牌汽车和其他国产产品。而提高生活质量的主要目的就在于此”。

普京指出，没有必要全面拒绝进口，但基本的事情应该集中在国内生产商身上。

7月初，俄罗斯国家杜马主席沃洛金呼吁政府机构和预算机构的公共采购重点关注国内汽车行业。俄财政部长西卢阿诺夫则表示，他的部门已准备好成为第一个参与购买满足国家需求的国产汽车的部门。

自去年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，欧盟已对向俄罗斯出口汽车等奢侈品实施禁令。

去年3月，欧盟出台的奢侈品禁令禁止向俄罗斯销售价值超过5万欧元的欧盟制造汽车，奔驰、法拉利和保时捷等品牌受到影响。欧美的车企纷纷暂停对俄罗斯交付汽车，在俄工厂也宣布停产或者直接脱手股份。

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