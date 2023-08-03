柬埔寨首相洪森反击国际批评 为其长子继位辩护

柬埔寨/洪森

柬埔寨首相洪森周四反击国际社会批评他的执政党在没有真正反对派的情况下赢得选举，并为他将权力移交给自己的儿子进行了辩护。

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法新社报道，周四，即将卸任的柬埔寨首相洪森在选举后的首次演讲中说：“我可以宣布，民主已经获胜”。洪森并坚称，针对他的批评者“并不代表整个国际社会”。

尽管包括美国和欧盟在内的西方大国认为柬埔寨这次选举"既不自由也不公正"。

该国唯一可与洪森竞争竞争的对手“蜡烛党”，在投票前几周，未能在选举委员会正确登记，被排除在竞选之外。

即将离任的首相洪森还为他向自己的儿子洪马内移交权力进行了辩护，他称这样做将可以避免一场"夺权血战"。

洪森说，他将请求国王在下周一任命他45 岁的长子洪马内为首相，以便这名儿子能够在8月22日的信任投票前组建政府。

一些反对者认为，这种王朝更替使柬埔寨更接近朝鲜。而现年70岁的洪森已统治这个东南亚小国柬埔寨近40年。

作为红色高棉的前成员，洪森被指控剥夺基本自由权，并利用司法系统钳制反对者，在他的任期内，已有数十名反对者被投入监狱。

在洪森执政期间，柬埔寨与中国的关系显著靠近。

即将离任的首相洪森曾建议解散蜡烛党，因为该党涉嫌与流亡法国的著名民主人士、反对党人桑兰西有联系。

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