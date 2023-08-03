澳媒：邮件显示中国如何资助所罗门群岛媒体 影响其报道方针

中国/所罗门媒体

据澳洲媒体ABC今天8月3日报道，一封电子邮件泄露了中国对所罗门群岛一家报纸的资助在多大程度上影响了该媒体的编辑决策。

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所罗门群岛名为“有组织犯罪和腐败问题报告项目”（OCCRP）发布的一份报告称，《所罗门星报》承诺向中国驻霍尼亚拉大使馆提供有利的报道，以换取印刷和广播设备所需大约 20.63 万美元。

当一篇题为《中国之行曝光》的头版文章于 7 月发表后，该报的编辑并不高兴。

这位名叫阿尔弗雷德-萨萨科（Alfred Sasako）的编辑在发给该报拥有者的一封电子邮件中抱怨说，这篇关于"反对派对中国的不当行为暗示我们（所罗门群岛）不应该为这次旅行买单"的文章，会削弱他向中国寻求更多资助的能力。

萨萨科先生在 7 月 17 日的电子邮件中写道："总理已与中国签署了四项协议，预计这些协议将在包括教育在内的各个领域为所罗门带来宝贵的利益。

他还说，更令我失望的是，这种宣传使我很难与中国大使馆就中国政府支持《所罗门星报》的问题进行交涉。该编辑还说，我们的报道表明我们赞同反华情绪，而我们对这个情绪并不认同。

所罗门群岛于 2019 年从台湾转为承认中国的外交地位，此后签署了多项安排，包括与北京的安全协议。

在给中国大使馆的建议书中，所罗门群岛大力宣扬它能提供什么来换取它想要的钱，并表示中国将从中"获益匪浅"。

据澳洲ABC太平洋节拍栏目看到的这份建议书说，"通过与《所罗门星报》和 PAOA 调频广播网的持续合作，将加强展示中国在所罗门群岛经济发展领域的慷慨和意图"。

这个建议书还说，“读者、订户和广告客户将继续从有关中国介入该国基础设施经济发展的最新消息中获益”。

在回答有关泄露邮件的问题时，萨萨科告诉澳大利亚广播公司ABC，他认为向中国寻求援助并没有错，并称，澳大利亚和其他国家对该报的援助请求视而不见。

这位《所罗门星报》的编辑萨萨科告诉澳大利亚ABC：在冠状病毒COVID疫情期间，该报的财务状况不佳，广告收入的下降使其雪上加霜。

萨萨科还说，“中国是在行动，而不是空谈。三年前在中国介入之前，澳大利亚和美国几乎没有提供任何帮助”。他补充说，"很高兴看到过去70年来一直忽视（所罗门群岛）的西方盟国终于意识到了自己在地区的义务和责任，在迎头赶上方面发挥了自己的作用。

但据澳洲ABC引述澳大利亚外交与贸易部的数据，澳大利亚在2021-22年度，向所罗门群岛提供了大约1.61亿澳元的援助，并将为即将举行的太平洋运动会和所罗门群岛经济发展委员会的预算支持提供进一步的援助。

《所罗门星报》前员工被贴上"美国特工"标签

所罗门群岛有组织犯罪和腐败问题报告项目（OCCRP）最近的一项调查揭示了中国政府是如何试图对帕劳和所罗门群岛的媒体机构施加影响的。

专家们告诉澳大利亚广播公司，这引起了人们对太平洋地区媒体受外国影响的担忧。

曾在《所罗门星报》（Solomon Star）工作过的记者兼《深入所罗门群岛》（In-depth Solomons）联合创始人奥法尼-埃雷梅（Ofani Eremae）告诉澳大利亚ABC，利用中国资金购买设备会让人质疑该报的独立性。他补充说，"受信任的《所罗门星报》在这种情况下，会失去信誉，失去独立性，当然，也会成为某种被外人控制的组织。

《所罗门星报》周二对该报告做出回应，在第六版发表了一篇社论，题为"所罗门星报谴责美国资助的“有组织犯罪和腐败问题报告项目”的攻击。

该报称："看到由美国资助的OCCRP通过其代理人奥法尼-埃雷马（Ofani Eremae）及其所谓的'深入所罗门群岛'网站不遗余力地试图玷污《所罗门星报》接受中国资助的声誉，我感到非常难过。

除了说埃雷梅和他的网站是美国特工外，萨萨科还说，埃雷梅和另一名前员工是"一群心怀不满的人，他们正在寻找机会对《所罗门星报》解雇他们一事大做文章"。

萨萨科补充说，所罗门群岛广播公司（SIBC）和所罗门群岛媒体协会（MASI）都曾向中国寻求资金。他对澳洲ABC说："这有错吗？绝对没有"。

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