蒙古总理：美国是蒙古的重要战略第三邻国，将深化在稀土开采方面合作

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蒙古国总理奥云额尔登（Luvsannamsrain Oyun-Erdene）8月2日在访问华盛顿受访时表示，蒙古将深化与美国在稀土开采方面的合作。但他警告称，中美之间的“新冷战”将损害全球经济。

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奥云额尔登周三会见了美国副总统哈里斯（Kamala Harris），并同意与美方签署“开放天空”民航发展协议，并承诺进一步促进两国经济合作。随后在接受路透社采访时，奥云额尔登通过翻译表示：“我们讨论了在开采稀土、包括铜在内的关键矿产方面的潜在合作”。他称美国是蒙古的“重要战略第三邻国”，与美国在稀土和关键矿产方面的合作已经开始，并将根据蒙古矿业与重工业部和美国国务院于6月签署的谅解备忘录进一步深化。

蒙古希望与邻国中国和美国保持良好关系，因为中国控制着世界上大部分稀土矿藏，但奥云额尔登警告说，如果超级大国的竞争沸腾起来，像蒙古这样位于中俄两国之间的内陆国家将会遭受损失。

奥云额尔登谈到，“我担心，新冷战将与第一次冷战截然不同，（更加）困难”，并指出了快速的技术变革和气候变化等全球性问题。他强调，“我们无法承受新冷战的局面”。奥云额尔登呼吁大国“更加负责任”，以避免“对世界许多国家，特别是国际经济造成严重的负面影响”。

奥云额尔登表示，蒙古正在与特斯拉公司首席执行官马斯克（Elon Musk）就电动汽车领域和太空领域可能的投资与合作进行谈判，但他不会在此次访问期间与这位科技界亿万富翁会面。奥云额尔登介绍称，计划在另一次出访中访问加州并会见马斯克和其他科技行业领袖，具体日期尚未决定。

奥云额尔登特别提到马斯克对火星的兴趣，后者曾表示希望在火星殖民。奥云额尔登指出，“我与马斯克先生讨论过一个有趣的话题，那就是蒙古的戈壁滩，那里的环境与火星类似，我敦促他对此做一些研究”。奥云额尔登在访问期间将访问美国国家航空航天局，预计还将会见美国国务卿布林肯（Antony Blinken）。

奥云额尔登称，美国是蒙古“民主征程中的指导北极星”，并表示他与美方官员地讨论将涉及“我们如何进一步加强我们的民主价值观”。

奥云额尔登说，由于蒙古与美国的对手俄罗斯接壤，蒙古遭受了俄罗斯去年全面入侵乌克兰的影响，包括采矿用炸药等商品的通货膨胀。拜登政府一直致力于发展与亚洲各国的关系，以制衡中国日益增长的实力以及北京和莫斯科之间所谓“无上限”伙伴关系。

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