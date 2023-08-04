波兰逮捕一名涉嫌为俄罗斯当间谍的白俄罗斯人

波兰/白俄罗斯间谍

波兰宣布逮捕一名涉嫌为莫斯科进行间谍工作的白俄罗斯人，此人被控试图破坏向乌克兰发送物资的列车。

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波兰政府今天周五表示，一名涉嫌为莫斯科从事间谍活动的白俄罗斯人在波兰被捕，此人是一个"俄罗斯间谍网"的成员，该间谍网涉嫌试图"破坏援助乌克兰的列车"。

法新社8月4日发自华沙的消息，波兰外交部要求明斯克"紧急澄清这一事件（......），停止在白俄罗斯与北约成员国波兰之间的边境地区进行任何挑衅"。

莫斯科通过克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫（Dmitri Peskov）表示 "没有这方面的信息"。

波兰内政部长马里乌斯-卡明斯基（Mariusz Kaminski）在推特上写道，这名白俄罗斯人叫米哈伊尔-A.（Mikhaïl A）参加了对军事设施和港口的侦察。他还为俄罗斯进行宣传活动"。波兰内政部长补充说，此人是因涉嫌参与间谍活动而被拘留的第 16 人。

据波兰政府称，这名白俄罗斯男子于 2021 年抵达波兰，并"与他在圣彼得堡和克里米亚结识的俄罗斯联邦公民保持联系"。

波兰政府在周五在一份声明中说："这名男子经常改变自己的通讯方式，并销毁了他犯罪活动的所有痕迹"，并说，这名39岁的嫌疑人已经"部分认罪"。

在乌克兰与俄罗斯的冲突中，华沙作为西方的重要盟友，于6月底宣布逮捕了一名参加全国锦标赛的俄罗斯冰球运动员，作为对涉嫌间谍网络查的一部分。

这个被指控的间谍网络尤其被指控"准备破坏开往乌克兰的援助列车"以及"发展反乌克兰情绪和反对波兰对乌克兰的援助"。

波兰对邻国白俄罗斯可能进行的挑衅表示了新的担忧，因为白俄罗斯目前正在接纳来自瓦格纳组织的俄罗斯雇佣兵。

本周早些时候，华沙宣布两架白俄罗斯军用直升机侵犯了波兰领空，促使波兰这个北约国家加强了其东部边境的防卫。本周四，波兰内政部长卡明斯基先生宣布，加强在该地区的监视能力。

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