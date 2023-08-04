美众院开始调查美商务部和国务院电邮疑遭中国黑客攻击事件

中美网络黑客

在美媒曝光美国政府二十多机构的数十万封电子邮件在7月受到中国黑客攻击后，美国众议院一个委员会开始调查。

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美国众议院监督委员会周三表示，正在对中国涉嫌参与近期美国商务部和国务院电子邮件系统入侵事件展开调查。

该委员会的主席科默（James Comer）和两个小组负责人要求美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）和国务卿布林肯（Antony Blinken）在8月9日之前，向工作人员通报情况。

议员们在给雷蒙多的信中写道："我们还担心，这次针对联邦机构的攻击包括像你这样的美国政府高级官员的电子邮件账户，反映出中国黑客的技术和复杂程度达到了一个新的高度。

7月月，中国黑客侵入了美国国务院和商务部高级官员的电子邮件，这一消息在中美从贸易到台湾等一系列问题的高度紧张关系中，引起了轩然大波。

目前尚不清楚此次黑客入侵的全部程度，至少还有二十多个机构受到影响。据《华尔街日报》上月报道，共有数十万封电子邮件被盗，黑客进入了美国驻华大使及负责东亚事务的助理国务卿“克里腾布林克”（Daniel Kritenbrink）的电邮。

雷蒙多在7月表示，尽管有报道称中国遭到黑客攻击，但她仍计划今年晚些时候访问中国。"

雷蒙多告诉CNBC："我们现在正在计划这次访问，这并不意味着我们原谅任何形式的黑客攻击或对我们安全的侵犯。

中国驻华盛顿大使馆在一份声明中说，确定网络攻击的来源是复杂的，并警告不要进行"毫无根据的猜测和指控"。

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