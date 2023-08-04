TikTok宣布改变运作方式，以遵守欧盟新规定

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法新社从布鲁塞尔报道，中国社交网络TikTok周五宣布修改运营方式，允许用户关闭内容自动显示功能，以遵守将于8月底生效的欧盟新规定。

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法新社表示，根据欧盟的数字服务法案（DSA），互联网巨头们将必须遵守关于数据隐私、儿童保护、虚假信息和仇恨言论的更加严格的规则。

欧盟专员蒂埃里·布雷顿(Thierry Breton)7月中旬要求TikTok要“加速”工作，以遵守这些新规则。布雷顿警告说，“8月底，我们将就是否已做出了真正、切实的改变进行评估”。

从今以后，中国字节跳动的子公司TikTok将提供选项，用户从而可以关闭个性化内容的推荐，这一功能通常被认为会让人上瘾。位于欧盟的用户将能够自由选择要观看的其所在地区或世界其他地区的热门视频。

TikTok周五宣布的其他变化旨在让用户更容易举报非法内容，并禁止向13至17岁的年轻人投放定向广告。

TikTok还保证其内容的审核决定将更加透明，并提供关于视频被删除的原因的更多详细信息。

TikTok表示：“我们不仅将继续履行监管义务，还将努力通过创新解决方案制定新标准。”

TikTok在全球拥有超过10亿活跃用户，其中在欧盟有1.25亿用户。但美国当局和数个欧洲国家怀疑TikTok对数据的保护不够，怀疑它允许北京当局监视和操纵其用户。

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