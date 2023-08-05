中国驻俄使馆批评俄边境当局粗暴对待中国公民

中国/俄罗斯

5名中国公民在俄罗斯边境受到“粗暴对待”的视频在网络流传后，中国驻莫斯科大使馆宣布向俄方提出了批评以及俄方的回应。

广告 继续浏览后续

路透8月5日消息，中国驻俄罗斯大使馆对五名被俄罗斯拒绝入境的中国公民的待遇提出批评，称这种待遇不符合两国友好关系的整体发展。

中国大使馆周五在其微信账户上表示，这五人在7月底试图从哈萨克斯坦开车进入俄罗斯，经过四个小时的检查后被拒绝入境，签证也被取消。

中国驻莫斯科大使馆的帖子说，使馆与俄罗斯外交部和边防部门进行了会谈，"明确指出俄罗斯在此次事件中的“粗暴”和“过度”执法严重损害了中国公民的合法权益"。

该使馆援引了俄罗斯官员的回应声明。该声明称，俄罗斯欢迎中国公民，也没有对中国公民采取“歧视性”政策，并指出，这五名中国人签证申请表上的目的地，与实际目的地不符。

自习近平主席和普京总统于2022年2月宣布建立"无限制"伙伴关系以来，北京和莫斯科曾多次提及双方的牢固关系。当时普京在入侵乌克兰的前几天访问北京，参加冬奥会的开幕式。

周五，中国表示，将派一名高级官员前往沙特阿拉伯参加周末会谈，在一个俄罗斯缺席的论坛上，寻求和平解决乌克兰战争，这对基辅、西方国家和沙特来说，都是一次外交变故。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅