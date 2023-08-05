乌克兰袭击一艘俄罗斯油轮 黑海局势日益紧张

乌克兰/俄罗斯

乌克兰的无人机在克里米亚大桥附近击中一艘为俄军运送燃料的俄罗斯油轮。之前稍早，一艘俄军大型登陆舰被击中。

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一艘俄罗斯油轮8月4-5日夜间在刻赤海峡被一架乌克兰无人机击中，在黑海日益紧张的局势下，连接克里米亚和俄罗斯的战略桥梁的交通短暂中断。

周五早些时候，一艘俄罗斯军舰在黑海基地被一架乌克兰无人机击中。

乌克兰安全部门一名消息人士周六向法新社证实说，"在夜间，乌安全局炸毁了一艘为俄军运送燃料的俄罗斯联邦大型油轮SIG号"，并称，该船是"俄罗斯的主要油轮之一"。

这位消息人士补充说，这次新的"特别行动"是在乌克兰领海内与海军协调使用海军无人机和炸药"成功"实施的，并坚称"船上装满了燃料，因此'烟花'从很远处就能看到"。

据路透消息，俄罗斯官员周六早晨表示，一艘受到美国制裁的俄罗斯油轮在克里米亚的战略大桥附近遭到无人机袭击，油轮受损。

2014年被莫斯科吞并的克里米亚当局表示，对SIG号油轮的袭击没有造成人员伤亡，但克里米亚大桥的交通和轮渡暂停了几个小时。

这艘油轮及其总部位于圣彼得堡的船东俄罗斯公司“Transpetrochart”自2019年以来一直因向驻叙利亚俄军供应燃料而受到美国制裁。

俄罗斯联邦海运和内河运输局在电报群Telegram上发表声明说，一架海军无人机的袭击在靠近水线的右舷炸开了一个洞。

在此之前，乌克兰周五宣布，乌克兰无人机成功袭击了俄罗斯新罗西斯克黑海海军基地，击中了一艘俄罗斯大型登陆舰。

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