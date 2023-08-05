美国拟在日本建新军事机构以更密切协调行动

美日军事

美国考虑在日本部署新军事机构，以加强与日本自卫队协调行动，因为台湾突发事件需要迅速的集体反应。

美国印太司令部和日本自卫队于2023年3月19日举行了双边轰炸机一体化演习。

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日经亚洲8月5日报道，美国参议院于七月底批准的《2024 年国防授权法案》（NDAA）--美国的军事预算案--包括要求国防部研究修改美国在日本的指挥结构的措辞。

目标是找到协调美国在日本所有军事行动的方法，促进与东京的综合军事规划，并采取行动配合日本建立新的联合总部。

考虑到台湾危机，众议院军事委员会副主席罗布-威特曼（Rob Wittman）表示支持参议院的条款，并指出众议院将在预算谈判中讨论这一问题。

「日经亚洲」报导，美国参议院于7月下旬通过2024财政年度国防授权法案（National Defense Authorization Act，NDAA），提供美国国防部总额达8860亿美元预算，其中包括要求国防部考虑调整美国在日本的指挥结构。

弗吉尼亚州共和党人威特曼先生接受《日经新闻》采访时说："在高度竞争的环境中，在非常困难的条件下，[与日本进行双边行动协调]的时间越多，有时就意味着可以决定胜负"。

美国参众两院将于秋季举行会议，起草2024年《国防授权法案》的最终文本。预计日本的指挥结构将是参众两院需要解决的问题之一。

与此同时，乔-拜登总统的政府也开始就驻日美军的结构改革进行初步讨论。

日经亚洲说，随着日本实施二战以来最大规模的国防改革，美日之间长期以来明确的角色分工--即所谓的"剑盾关系"正在消失。在这种关系下，人们通常认为美国将负责进攻行动，而日本只扮演防御角色。

日本正在获取战斧巡航导弹等远程打击能力，并表示更愿意参与保卫台湾的军事行动。日本还在努力推进包括太空和网络在内的所有领域防御能力的发展。

总部位于华盛顿的战略与国际问题研究中心（CSIS）日本问题主任克里斯托弗-约翰斯顿（Christopher Johnstone）说，美国需要在日本设立联合指挥机构，以避免行动重叠，并在紧急情况下迅速采取联合行动。

该报说，驻日美军总部并不负责监督在日本的联合行动。相反，总部设在夏威夷的印太司令部发挥着与各军种和日本自卫队协调的作用。

在2011年，美军在东京成立了一支由太平洋舰队司令领导的联合支援部队，以应对福岛大地震和核事故。该部队负责协调驻日各军种的日常行动，并就联合应对措施与日本政府进行磋商。

总部设在华盛顿的美国笹川和平基金会（Sasakawa Peace Foundation USA）高级主管詹姆斯-肖夫（James Schoff）说，福岛事件表明，美国目前的指挥结构并不适合促进与日本的行动协调。

兰德公司（RAND Corporation）高级政治学家杰弗里-霍农（Jeffrey Hornung）提出东京和夏威夷之间远程协调的风险，指出，因为中国可能通过对通信基础设施的网络攻击破坏通信。

五角大楼拒绝就日本未来的指挥结构发表评论，但国防部长劳埃德-奥斯汀此前承认美军有必要加强行动协调。

奥斯汀今年 5 月对《日经新闻》说："我们目前没有改变（美军）作战指挥结构或权力的计划，但我们将继续探索更有效的指挥控制关系，以加强与日本的互操作性和反应能力。

奥斯汀还重申，他的部门"支持"日本建立永久性联合总部的决定，并表示东京期待已久的组织改革将有助于深化双边协调。

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