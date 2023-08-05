美蒙官员讨论了帮助蒙古出口稀土的“创新方法”

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据路透社报导，美国国务院一位官员8月4日表示，美国和蒙古官员本周讨论了“创造性的方法”，以确保这个依赖邻国中国和俄罗斯善意的内陆国家能够将重要的矿产商品推向世界市场。

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蒙古总理奥云额尔登周三在华盛顿会见美国副总统哈里斯（Kamala Harris）后对路透社表示，蒙古将深化与美国在稀土和其他高科技应用矿产开采方面的合作。

奥云额尔登周五与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）举行了会谈，两国官员并签署了“开放天空”民航发展协议，双方承诺进一步开展经济合作。美国务院的一位官员向记者介绍，到明年，蒙古民用航空公司将可以直飞一个尚未决定的美国机场。

双方还讨论了如何落实美国国务院与蒙古矿业与重工业部于6月签署的谅解备忘录。该官员说，“在过去几天里，我们进行了多次讨论，探讨了我们可以在哪些具体领域帮助蒙古了解其所拥有的资源、如何开采资源以及如何生产资源”。

该官员谈到，“我们当然渴望帮助蒙古人找到创造性的解决方案，从而帮助他们更好地控制关键矿产和稀土元素的开采、勘探、提取和生产。”

在被问及如何确保蒙古能够不受阻碍地出口此类商品时，这位官员说，蒙古地处内陆，“地缘政治形势严峻”。“因此，我们讨论了……非常有创意的方式，我们可以将这些商品……推向市场”。

稀土和铜对于包括防务装备在内的高科技应用，以及美国总统拜登（Joe Biden）实现汽车市场电动化以帮助避免气候变化的努力都至关重要。去年，中国的稀土产量占世界总产量的70%以上。

就两国经济合作前景，美国国务院的声明提及，“布林肯国务卿和奥云额尔登总理承诺通过新的经济合作路线图更新美蒙经济合作并使之现代化。国务卿表示将继续支持蒙古在增强经济韧性、加强能源和粮食安全、促进数字经济、开发关键矿产资源以及向清洁能源过渡等方面所做的努力。”

此外，“两位领导人讨论了推进民主原则和维护基本自由的重要性，以及就关切的地区和全球安全问题进行建设性接触的重要性”。

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