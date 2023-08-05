首批8名乌克兰飞行员已准备接受F-16战斗机培训

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据“政客”新闻网周五报导，首批参加美制F-16战斗机培训的乌克兰飞行员已经确定，这将使基辅离装备先进战斗机更近一步，从而抵御俄罗斯的进一步入侵。据一名美国官员和一名熟悉乌克兰计划的人士介绍称，一旦几个欧洲盟国制定出正式的培训计划并获得美方批准，8名英语流利的乌克兰飞行员就可以开始接受该战机培训。但具体的培训时间尚不清楚。

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这名美国官员补充说，20名会说一些英语的乌克兰飞行员最快本月就可以在英国开始语言课程。这可能就是乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）此前宣布在8月份开始F-16战斗机培训时所指的内容。目前总共有32名，足够两个中队使用的乌克兰飞行员被确定可能参加培训计划，但英语水平仍然是一个障碍。

一个由11个北约国家组成的联盟将帮助乌克兰人学习如何驾驶F-16战斗机，预计大部分教学将在丹麦和罗马尼亚进行。拜登政府仍在等待欧洲盟国提出正式培训建议，但这位美方官员说，华盛顿“希望”在几周内收到相关请求。

美国官员坚称，F-16战斗机是用于乌克兰中长期的防务需求，目的是让俄罗斯在未来重演入侵该国前三思而行。拜登政府一再表示不支持基辅用西方援助武器在俄罗斯境内发动攻击。据悉，乌克兰官员已承诺不会使用F-16战斗机飞越俄罗斯主权领土并轰炸目标。

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