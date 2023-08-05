FT：中美正就争议问题开辟新沟通渠道

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华盛顿与北京正试图就两国争议问题开辟新的沟通渠道。中国高级官员杨涛周一在盛顿与美国高级官员讨论了这一安排。

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《金融时报》昨天8月4日引述三位知情人士透露，华盛顿和北京将成立两个工作组，专注于亚太地区问题和海事问题，并可能成立第三个工作组，专注于更广泛的领域。

该报说，这是自美国国务卿布林肯今年6月访问北京以来，中美两国就解决争议问题开辟新的沟通渠道的迹象。

此刻正值中美关系紧张之际，从中国在台湾周边的强硬活动、拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的全面入侵，到北京对美国在印太地区的联盟和严厉出口管制的担忧。

中美两国官员预计将在未来几个月内充实细节。金融时报说，中国外交高官杨涛本周一在华盛顿与美国高级官员讨论了这一安排。

据中国外交部网站说，7月31日“双方围绕中美关系和共同关心的国际地区问题坦诚、深入、建设性交换了意见”。并说“杨涛阐述了中方在台湾问题上的严正立场”。

FT引述第四位知情人说，双方正在考虑举行一系列会议，以明确目标解决棘手的问题，但美国不会重现前几届政府中的正式"对话"，因为批评人士现在认为这种对话过于注重过程而非结果。

就在美国国会共和党人批评政府恢复与中国政府的高层互动之际，美国国会反感建立正式的"对话"，众议院中国事务委员会主席迈克-加拉格尔（Mike Gallagher）称这种互动为"僵尸接触"。

咨询公司亚洲集团（The Asia Group）的执行合伙人库尔特-汤（Kurt Tong）说："这将是几年来在关键问题上重新建立系统性沟通（而非临时性沟通）方面取得的第一个真正进展。"这是加强国家安全的一个非常重要的途径，通过外交沟通明确潜在对手的意图，以达到威慑和安抚的目的。

此前数月，美国高层官员曾因涉嫌中国间谍气球事件而中断了修复中美关系的努力。财政部长珍妮特-耶伦（Janet Yellen）最近访问了中国，商务部长吉娜-雷蒙多（Gina Raimondo）不久也将访华。

CSIS智库的中国问题专家斯科特-肯尼迪（Scott Kennedy）说：“在事关战争与和平的关键问题上加强与中国的沟通非常符合美国的国家利益”。

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