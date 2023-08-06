中国水炮袭击后指责菲律宾船只"非法"进入其南海水域

中国菲律宾南海冲突

在马尼拉指责中国海警在南海向菲律宾船只发射水炮后，中国于周日表示，中方对"非法"进入其水域的菲律宾船只采取了"必要措施"。

2023年8月6日发布的这张传阅照片显示，2023年8月5日，中国海警队用水炮攻击正在为驻扎在南海第二托马斯浅滩的菲律宾部队执行补给任务的菲律宾海警船只

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据法新社报道，中国海岸警卫队发言人 Gan Yu（音译甘宇）周日表示，两艘维修船和两艘菲律宾海岸警卫队船只非法进入中国南沙群岛（Spratleys）海域（......）。他并补充说，中国政府已"依法采取必要措施，并扣押了载有非法建筑材料的菲律宾船只"。

据菲律宾海岸警卫队称，事件发生时，他们正在护送为驻扎在南沙群岛第二托马斯环礁（Second Thomas Shoal 仁爱礁）的菲律宾军事人员运送装备的船只。

菲律宾海岸警卫队在周六就该事件发表的声明中表示，菲律宾海岸警卫队强烈谴责中国海岸警卫队的危险举动和非法使用水炮攻击（其）船只的行为。

法新社说，中国政府无视2016年的一项国际裁决，声称拥有几乎整个南海，尽管菲律宾、越南和马来西亚都提出了对立的主张。

美国国务院在周六发表的一份声明中谴责了中国的"危险"行动，称这些行动是由中国海岸警卫队和"海上民兵"实施的，对该地区的和平与稳定构成了直接威胁。

“过度和攻击性”

菲律宾武装部队称，中国海岸警卫队"封锁并用水炮轰炸"了其租用的一艘补给船。

菲律宾军方发言人梅德尔-阿吉拉尔上校（Colonel Medel Aguilar）在一份声明中说，由于这些"过度和攻击性"的举动，第二艘租用船只无法卸载用于例行部队轮换和补给行动的货物。

该声明还说："我们呼吁中国海警局和中央军委在行动中采取谨慎和负责任的态度，避免可能危及人民生命的误判和事故。

长期争端

马尼拉和北京在南海的争端由来已久，但菲律宾前总统罗德里戈-杜特尔特不愿批评其强大的邻国中国，而是寻求建立更紧密的关系，希望吸引投资。

然而，自2022年6月上台以来，菲律宾总统费迪南德-马科斯一直坚持不允许中国践踏其国家的海洋权益，并拉近了与美国的关系，寻求加强防务关系。

今年早些时候，一艘中国海岸警卫队船只据称在第二托马斯环礁附近对一艘菲律宾海岸警卫队船只使用了军用级激光，马尼拉和北京之间的紧张局势随之升级。

北京指责菲律宾船只未经授权进入中国主权水域。

法新社介绍说，20世纪90年代中期，中国占领美济礁后，菲律宾将一艘退役军舰停靠在附近的浅滩上，菲律宾海军成员驻扎在那里，以维护马尼拉在这些水域的领土主张。

在今年4月份发生的另一起事件中，一艘中国海警船在第二托马斯环礁附近拦截了载有记者的菲律宾"马拉帕斯卡"号巡逻船。

法新社一个小组当时在另一艘菲律宾海警船上，目睹了这起险些相撞的事件。

"马拉帕斯瓜"号船长罗德尔-埃尔南德斯（Rodel Hernandez）解释说，事件发生时，中国船只已贴近他的船不到45米，他迅速采取行动，才避免了两艘钢壳船的相撞。

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