南海中菲冲突: 美国务院重申支持菲律宾

马尼拉指责中国海警向菲律宾船发射水炮，中国指责菲律宾船"非法"进入其水域。美国国务院发声明支持菲律宾，重申《美菲共同防御条约》的承诺，并援引国际法庭2016年7月的裁决说，中国对菲律宾专属经济区内的仁爱礁周围海域的主张不合法。

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美国国务院在美东时间8月5日发布声明，重申在南海问题上对菲律宾的支持说，面对中华人民共和国海岸警卫队和海上民兵采取危险行动，阻挠菲律宾8月5日前往南海仁爱礁执行补给任务，美国与我们的菲律宾盟友站在一起。

该声明说，中国船只发射水炮并采取不安全的拦截动作，干扰了菲律宾合法行使公海航行自由，危及菲律宾船只和船员的安全。

并说，中国此类行为不符合国际法，是对南海现状的最新的威胁，直接威胁地区和平与稳定。通过阻止向仁爱礁驻扎的菲律宾军人提供必要的物资，中国同时对菲律宾的合法海上作业进行了无端干涉。

美国国务院这个声明援引国际法庭2016年7月做出的“具有法律约束力”的裁决说，中国对位于菲律宾专属经济区内的仁爱礁周围海域的主张不合法。

该声明还说，美国重申，根据1982年《海洋法公约》，仲裁裁决是终局裁决，对中华人民共和国和菲律宾具有法律约束力。美国呼吁中华人民共和国遵守仲裁裁决并尊重航行自由——这是所有国家都享有的权利。

重申道，对于菲律宾公共船只、飞机和武装部队，海岸警卫队的武装攻击，将援引美国根据 1951 年《美菲共同防御条约》第四条做出的共同防御承诺。

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