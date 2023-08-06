金正恩视察军火工厂 呼吁迅速提高产量

朝鲜/军火

据朝鲜国家媒体周日8月6日报道，朝鲜领导人金正恩于本周四至周六访问了几家大型军火工厂，他呼吁赶快增加军火生产。

在这张朝中社提供的未注明日期的照片中，金正恩在 2023年8月3-5日视察朝鲜主要军火工厂期间手持武器。独立记者未获准采访该图片中描述的事件，无法独立核实图片内容。

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据朝中社（KCNA）的报道，金正恩视察了生产“战略巡航导弹”发动机和“无人驾驶飞行器”的工厂，以及生产超大口径“多管火箭发射器”和“运输-架设-发射器”的弹药生产线。

7月底，金正恩在俄罗斯防长绍伊古和中共高官李鸿忠的陪同下，在平壤举行了朝鲜战争停战70 周年的阅兵式。此后不到两周，金正恩就对这些军火工厂连续进行了为期三天的视察。

法新社说，在平壤阅兵式上，新型无人机和具有核攻击能力的洲际弹道导弹（ICBM）都被亮相。

分析人士称，这次检阅活动是"朝鲜展示核能力系统规模最大、最明显的一次"。

据朝中社报道，在参观一家生产战略巡航导弹和武装无人机发动机的工厂时，金正恩呼吁"稳步提高发动机的性能和可靠性"，并"迅速提高其生产能力"。

金正恩还强调，"鉴于战争面貌的变化，小型武器的现代化是备战中最重要和最紧迫的问题（......）"。

法新社说，此次视察正值韩国和美国准备在本月底举行大规模联合军事演习之际。平壤认为所有这些演习都是入侵朝鲜的预演，并一再警告将采取"碾压性"措施予以回应。

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