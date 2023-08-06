FT：美国科学家再获核聚变能量突破

美国/核聚变

美国联邦劳伦斯-利弗莫尔国家实验室（llnl.gov）实验产生的能量超过去年里程碑式的测试。

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据《金融时报》8月6日消息，在核聚变反应中获得了净能量增益，这一结果应该使人们更加乐观地认为，在实现无限、零碳能源的梦想方面正在取得进展。

自 20 世纪 50 年代以来，物理学家们一直试图利用为太阳提供能量的核聚变反应，但直到去年12 月，还没有任何研究小组能够从该反应中产生比其消耗更多的能量--这种情况也被称为点火。

金融时报说，据三位了解初步结果的人士称，位于加利福尼亚州的联邦劳伦斯-利弗莫尔国家实验室的研究人员去年首次实现了点火，他们在7月30日的实验中再次实现了这一突破，产生了比12月更高的能量输出。该实验室证实，其激光设施再次实现了能量增益，并补充说，正在对结果进行分析。

该实验室补充说，自2022年12月在国家点火装置上首次演示聚变点火以来，我们一直在继续进行实验，研究这一令人兴奋的新科学机制。

在7月30日进行的实验中，我们在国家点火装置上重复了点火。按照我们的标准做法，我们计划在即将举行的科学会议和同行评审的出版物上报告这些结果。

据这个报道解释，核聚变是将两种氢同位素（通常是氘和氚）加热到极高温度，使原子核熔合，释放出氦和以中子形式存在的大量能量。

尽管许多科学家认为核聚变发电站还需要几十年的时间，但该技术的潜力却不容忽视。核聚变反应不排碳，不产生长寿命的放射性废物，理论上，一小杯氢燃料可以为一栋房子提供数百年的电力。

研究最广泛的方法被称为磁约束，它使用巨大的磁铁将燃料固定住，同时将其加热到比太阳还高的温度。而 NIF采用的是另一种方法，即惯性约束，即向一个微小的燃料囊发射世界上最大的激光，引发内爆。

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