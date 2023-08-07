伊朗外长访日 否认德黑兰向莫斯科提供武器用于乌战

日本/伊朗/乌克兰

日本外务省宣布，伊朗外长阿卜杜拉希安将于周一在东京与日本外相林芳正举行会谈。他还将与日本首相岸田文雄举行会谈。

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自 2019 年以来，德黑兰和东京之间首次举行过这种级别的面对面会谈。法新社报道，阿卜杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）在会见林芳正时说："我很高兴有机会讨论双边、地区和国际问题。”

日本是美国的忠实盟友，也是七国集团（G7）成员，甚至今年还是该集团的东道国，国际社会因德黑兰的核计划而对其实施经济制裁，但日本一直与伊朗保持着友好关系。德黑兰目前正积极寻求走出国际社会孤立局面的途径。

自 2022 年以来，随着伊朗对大规模示威活动的血腥镇压，以及乌克兰战争爆发后伊斯兰共和国与莫斯科关系的缓和，制裁措施更不断加强。美国也指责德黑兰向俄罗斯供应武器，包括沙赫德无人机。

据日本时事通讯社报道，伊朗外长在与林芳正会面之前对媒体说："我们在任何战争中都不会选边站"，他否认德黑兰向莫斯科提供武器。他补充说，伊朗 "从未向任何国家提供无人机用于乌克兰"。

据日本 TBS 电视频道援引几位日本政府消息人士的话报道，日本将于周一再次呼吁伊朗停止向俄罗斯供应武器。

日本外务省在一份声明中说，林芳正 "要求伊朗采取建设性措施，重申日本对俄罗斯入侵乌克兰的立场"。

在今年 4 月与伊朗同行的电话交流中，林芳正再次表达了日本希望重返伊核协议的愿望，该协议于 2015 年缔结，但自美国于 2018 年退出后一直处于奄奄一息的状态。伊朗随后再次加强了核计划。

德黑兰正在与美国举行间接会谈，以期重启该协议，但迄今未果。

日本外交部门在声明中表示，东京 "严重关切伊朗的核活动"，并呼吁伊朗采取 "建设性措施，包括与国际原子能机构进行全面和无条件的合作"。

据日本共同网，阿卜杜拉希安随后与日本首相岸田文雄举行了会谈。岸田直接表达了对伊朗扩大核相关活动的严重担忧，并要求伊方完全无条件配合国际原子能机构（IAEA）。围绕陷入僵局的伊核协议，阿卜杜拉希扬表示正在谋求通过谈判使之恢复。

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