研究报告：海洋塑料数量略少 但垃圾碎片污染持续时间更长

海洋污染

国际 – 根据一组研究人员7日发布的最新估计，释放到海洋中的塑料数量将远低于科学家迄今为止的估计，每分钟有470至540千吨垃圾最终汇入海洋；其中很大一部分是塑料垃圾。密度较大的垃圾碎片会沉积至海底，而密度较小的漂浮碎片则随洋流流动，最终汇聚及累积在几个亚热带环流区中。

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荷兰和德国的科学家根据海岸、海洋表面和海洋深处观测的大量数据进行了计算机建模，获得上述预估。

他们在《自然地球科学》杂志上发表的结论是，最终进入海洋的塑料比之前估计的要少得多，但漂浮的碎片更多。

漂浮塑料碎片的总量约为 320百万吨，远高于之前的估计。 这项研究的作者解释说，“大部分塑料都是由大型物体大于 2.5 厘米，它们更容易漂浮在海上。”

该报告表示，从好的方面来解释的话：表面上的大物体比微塑料更容易拾取。 但更糟糕的一面是：塑料在海洋中停留的时间也比之前想象的要长得多。

该研究的主要作者、荷兰最古老的大学之一乌得勒支大学（Utrecht University）的米凯尔·坎多普 (Mikael Kaandorp) 表示：“这意味着阻止塑料垃圾的措施的效果需要更长的时间才能显现出来。”他还警告说，“回到以前的情况将更加困难。如果我们现在不采取行动，影响将持续更长时间”。

面对地球上无处不在的塑料污染，2022 年 2 月，联合国环境规划署 (UNEP) 总部在内罗毕就一项具有法律约束力的条约原则达成一致，以减少海上塑料污染。 现在必须进行几轮谈判来兑现这一承诺。

在巴黎举行的第二次谈判期间，175 个国家决定在 11 月于肯尼亚举行的下一次谈判会议上制定未来“第一版”防止污染条约。

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