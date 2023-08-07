海洋污染

研究报告：海洋塑料数量略少 但垃圾碎片污染持续时间更长

国际 – 根据一组研究人员7日发布的最新估计，释放到海洋中的塑料数量将远低于科学家迄今为止的估计，每分钟有470至540千吨垃圾最终汇入海洋；其中很大一部分是塑料垃圾。密度较大的垃圾碎片会沉积至海底，而密度较小的漂浮碎片则随洋流流动，最终汇聚及累积在几个亚热带环流区中。

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La pollution plastique des océans moindre en quantité mais plus durable, selon une étude le 07 août 2023
La pollution plastique des océans moindre en quantité mais plus durable, selon une étude le 07 août 2023 © Sipa/Mary Evans
作者： 法广
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荷兰和德国的科学家根据海岸、海洋表面和海洋深处观测的大量数据进行了计算机建模，获得上述预估。

他们在《自然地球科学》杂志上发表的结论是，最终进入海洋的塑料比之前估计的要少得多，但漂浮的碎片更多。

漂浮塑料碎片的总量约为 320百万吨，远高于之前的估计。 这项研究的作者解释说，“大部分塑料都是由大型物体大于 2.5 厘米，它们更容易漂浮在海上。”

该报告表示，从好的方面来解释的话：表面上的大物体比微塑料更容易拾取。 但更糟糕的一面是：塑料在海洋中停留的时间也比之前想象的要长得多。

该研究的主要作者、荷兰最古老的大学之一乌得勒支大学（Utrecht University）的米凯尔·坎多普 (Mikael Kaandorp) 表示：“这意味着阻止塑料垃圾的措施的效果需要更长的时间才能显现出来。”他还警告说，“回到以前的情况将更加困难。如果我们现在不采取行动，影响将持续更长时间”。

面对地球上无处不在的塑料污染，2022 年 2 月，联合国环境规划署 (UNEP) 总部在内罗毕就一项具有法律约束力的条约原则达成一致，以减少海上塑料污染。 现在必须进行几轮谈判来兑现这一承诺。

在巴黎举行的第二次谈判期间，175 个国家决定在 11 月于肯尼亚举行的下一次谈判会议上制定未来“第一版”防止污染条约。

 

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