沙特国际会议促和 乌克兰满意 美国乐见中国与会

沙特阿拉伯8月5至6日在吉达（Jeddah）举办乌克兰和平峰会，美国、日本等约40国派出高层官员参加，北京则由中国欧亚事务特别代表李辉代表出席会议。乌克兰8月8日表示对沙特阿拉伯上周主持的和平会议表示满意，美国则称乐见中国参与峰会,未受邀的俄罗斯则被孤立。

,40国代表出席2023年8月5日到6日灾沙特举行的乌克兰和平会议

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法新社报导：乌克兰总统办公室首长叶尔马克（Andriy Yermak）表示：“我们非常满意峰会的结果。…沙特阿拉伯这场峰会，是在排练一个没有任何地方会遭受（俄罗斯）野蛮侵略的世界。”

叶尔马克介绍，峰会中同意召开下次会议，“但没有确切日期”，他还说“会有更多国家参加”。他说，中国的代表参与所有活动。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）8月8日告诉记者：“我们确实相信中国参与峰会富有成效。…我们讲了很久，如果中国愿意扮演尊重乌克兰领土完整性和主权的角色，在结束乌克兰战争上发挥作用，这样会很有成效。”美国总统拜登的国安顾问苏利文（Jake Sullivan）、代理副国务卿卢岚（Victoria Nuland）也在吉达分别跟中国特使李辉见面。

俄罗斯去年2月发动侵略乌克兰战争以来，北京一直未如国际社会的期许和要求对俄罗斯表态谴责，并于今年2月发布包括“尊重各国主权”、“停火止战”、“启动和谈”、“停止单边制裁”等12项内容的“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”文件。

中国外交部官网8日晚间刊出不具名发言人“答记者问”表示，李辉期间与各方进行广泛接触和交流，全面阐述中方立场主张，听取各方意见建议，就政治解决“乌克兰危机”推动凝聚共识，“各方充分肯定中方为劝和促谈发挥积极作用”。

中国外交部发言人说，中方将继续在“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”文件基础上，加强与各方对话交流，为推动“乌克兰危机”政治解决作出贡献。

中央社分析说：作为俄罗斯的亲近盟友，中国这次参加在吉达举行的乌克兰和平峰会受到关注。会前有分析说，李辉出席会议代表中国寻求和平解决方案的决心，而且还可防止这项活动成为“反俄和西方所主导孤立俄罗斯的多边场合”。

虽然中国是俄罗斯的重要盟邦，但也已加强跟乌克兰的外交关系，并未全面提供俄罗斯军事支持。中国外交部8日表示，中方将加强与各方对话交流，为推动“乌克兰危机”政治解决作出贡献。

另一方面，吉达峰会后，中国外交部披露，中共中央政治局委员、外交部长王毅7日与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时说，中俄两国是“信得过、靠得住的好朋友、好伙伴”，并指中国对于俄乌战争会“秉持独立公正立场”推动劝和促谈。

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