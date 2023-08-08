澳大利亚政府称参战决策权归属于内阁而非议会

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据路透社报导，澳大利亚行政当局8月8日在回应联邦议会质询时表示，在该国的政治体制下，参战的决定权在总理和内阁，而非议会。

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由阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）总理领导的工党政府表示将加强问责制，要求在联邦议会两院发表部长声明，“以便及时就行政当局参与重大军事行动的决定进行辩论”。其还将设立一个可以接触情报的议会委员会，以加强对重大国防行动的审查。

澳大利亚副总理兼国防部长马尔斯（Richard Marles）在去年9月责成一个议会委员会审查如何作出参战决定。自一次战以来，澳大利亚已参与了10次冲突，最近一次是2015年的叙利亚战争。

该委员会在报告中指出，澳大利亚在其短暂的历史上参与的许多战争都“因争议而蒙上了污点”。报告说，澳洲过去参加的战争引发了公众和政治辩论，讨论政府如何致力于战争。澳大利亚宪法没有提及战争决策权。

委员会称，澳大利亚国防部反对扩大联邦议会在战争中的权力，因为这将阻止该国对威胁作出快速反应，其战略伙伴也将对澳大利亚的能力失去信心。一些学术论文提到了封锁台海或南中国海的例子，认为澳洲需要能够迅速作出反应。

马尔斯周二表示，他同意委员会的主要建议，“这仍然是行政当局的决定”。他补充说，“重要的是，（联邦）议会要有有效的机制来审查和辩论这些决定”。

澳大利亚政府在今年4月发表的《国防战略审查》报告中提出，美国已不再是“印太地区的单极领导者”，而中国正在不透明的情况下进行大规模扩军，因此澳洲正在全面整顿其国防力量并加强备战状态。澳大利亚的主要安全盟友美国正在增加其在该国境内轮换的部队类型和数量，但在澳洲境内并没有永久性基地。

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