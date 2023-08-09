日本新增逾750种对俄禁运物品 英国对俄军外国供应商实施制裁

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日本经济产业省8月9日开始施行《外汇及外国贸易法》修改政令，为了对持续入侵乌克兰的俄罗斯加大制裁力度，新增包括二手车在内排气量超过1900cc的乘用车等逾750个品类禁运对象。英国政府8日则宣布了该国史上最大规模针对俄总统普京获取外国军需品的打击行动，包括在土耳其、迪拜、斯洛伐克和瑞士支持乌克兰非法战争的个人和企业受到制裁。

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据共同社报导，自去年4月起，日本已经禁止向俄罗斯运输每辆价值超过600万日元（约合4.2万美元）的高档汽车，现在这些措施还包括发动机容量超过1900cc的新旧汽油和柴油发动机汽车、电动汽车和混合动力汽车，以及大型汽车轮胎。自去年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，其他关键商品的出口也被禁止，例如可转为军事用途的半导体、机床和机器人。

日本汽车在俄罗斯的需求量很大，根据日本财务省的数据，2022年出口到俄罗斯的二手车总量约为20万辆，比上年增长约30%。日本经济产业省估算由于此次措施，最新禁令将阻止2021年约20%的对俄出口。其他在日本被列入出口黑名单的物品包括钢铁等金属、锅炉和可用于维持俄罗斯工业活动的物资。

此外，英国外交大臣克莱弗利（James Cleverly）8日宣布对俄罗斯境外支持普京非法入侵乌克兰的个人和企业实施22项新制裁，并对3家进口对俄罗斯战场上使用的军事装备至关重要的电子产品的俄罗斯公司实施制裁。

克莱弗利表示，“今天具有里程碑意义的制裁措施将进一步削弱俄罗斯的武器库，并关闭支撑普京目前正处于困境的国防工业的供应链网络”。他强调，“那些维持俄罗斯军事机器的人无处藏身。英国与七国集团（G7）伙伴一道，一再呼吁第三方立即停止为俄罗斯的侵略提供物质支持，否则将付出沉重代价。”

英国外交部称，“我们将继续与我们的国际伙伴合作，防止第三方供应武器，并欢迎采取更有力的行动，打击不法军事供应和规避制裁的行为。英国致力于保持国际努力，确保制裁有效，调查支持规避制裁的活动，并采取相应行动。我们欢迎第三国提供合作，采取措施应对其管辖范围内向俄罗斯供应武器的行为。”

英方表示，“通过这一制裁方案，英国还采取进一步措施，打击通过直接向俄罗斯供应武器和军事部件积极支持普京的国家，包括伊朗、白俄罗斯和朝鲜。在这些新指认的国家中，有白俄罗斯戈梅利无线电厂，该厂正在维修俄罗斯的军事装备；伊朗帕拉瓦尔·帕尔斯公司，这是一家与伊朗政权有关联的重要无人机制造商，还包括该公司的七名高管。伊朗负责向俄罗斯提供用于轰炸乌克兰的自杀式无人机。”

英国已经对1612名个人和229个实体实施了制裁，试图在经济上孤立俄罗斯，但英方表示，最新措施是其迄今为止针对俄罗斯境外军事供应商采取的最大行动。

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