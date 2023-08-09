美检方：涉案水兵的母亲曾鼓励他向中国提供军事细节

美国/司法/中国

据美联社报导，美国检方8月8日表示，一名被控向中国提供敏感军事情报的美国海军水兵的母亲曾鼓励他与一名中国情报官员合作，并告诉她的儿子这可能有助于他将来在中国政府找到一份工作。

广告 继续浏览后续

美国联邦助理检察官谢帕德（Fred Sheppard）在加州圣迭戈联邦法院的听证会上提出了这一指控，敦促法官不要释放涉案水兵魏金超（Jinchao Wei、音译）。检方在法庭上没有透露这名妇女的姓名。因此，美联社无法找到她或能代表她发表评论的人。

报导指，魏金超是驻加州的两名涉案水兵之一，他们被控向中国提供敏感军事情报，包括作战演习、海军行动和重要技术资料的细节。检方没有说明这两人是在一个更大的计划中被同一名中国情报官员拉拢还是收买的。

美国司法部根据《间谍法》的一项法规对22岁的魏金超提出指控。该法规规定，收集或提供情报帮助外国政府属于犯罪行为。魏金超在“埃塞克斯”号两栖攻击舰上服役，该舰停泊在美国太平洋舰队所在地圣地亚哥海军基地。调查人员表示，作为机械师副手，魏金超拥有访问敏感国家安全信息的权限。涉案两名水兵均不认罪。

检方称，出生于中国的魏金超于2022年2月在申请加入美国国籍时首次被一名中国情报官员接触，并向该官员承认他知道这一安排可能会影响他的入籍申请。尽管如此，检方说魏金超还是向该官员提供了“埃塞克斯”号和其他两栖攻击舰上武器系统和飞机的详细信息。

联邦助理检察官谢帕德周二在反对释放魏金超的辩词中告诉法庭，魏金超圣诞节回家看望住在威斯康星州的母亲时，她知道了儿子的安排。谢帕德说，她还鼓励魏金超继续帮助这名中国情报官员，因为这可能会在他离开美国海军后为他在中国共产党找到一份工作。

美联社在一封电子邮件中询问魏金超的辩护律师康福特（Jason Conforti）是否可以代表其母发言，并对检方的指控作出回应。美联社还询问该律师能否提供魏母的联系方式。康福特没有立即回复邮件。报导称，谢帕德告诉法庭，这名情报人员告诉魏金超，他和中国政府愿意让他和母亲飞往中国与他们当面会面，魏金超在网上搜索了今年春天飞往中国的航班。

谢帕德称，这名官员还让魏金超购买电脑和电话来传递信息，并说如果他提供收据，中国政府就会报销相关费用。辩方律师康福特告诉法庭，魏金超不会对社会造成危害，也不再接触任何军事信息。谢帕德反驳说，魏金超的行为泄露了美国海军舰艇上的敏感信息，使数千名水兵处于危险之中。法官裁定将他关押在联邦拘留所，不得交纳保释金。

报导指，起诉书称，魏金超包含多达50本手册，其中包含美国海军舰艇的技术和机械数据，以及即将举行的演习中美国海军陆战队员的人数和训练细节。谢帕德说，魏金超在过去一年中从这一安排中获利1万至1.5万美元。如果罪名成立，他可能面临终身监禁。

美国司法部还指控驻扎在洛杉矶北部文图拉县海军基地的26岁士官赵文恒（Wenheng Zhao、音译）密谋向一名中国情报官员收取近1.5万美元的贿赂，以换取2021年8月至至少今年5月期间涉及海军演习、行动和设施的信息、照片和视频。这些信息包括美国在印太地区举行大规模军事演习的计划，其中详细说明了美国海军调动的地点和时间。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅