菲总统称菲律宾未承诺从仁爱礁移除坐滩军舰：若有协议现在就废除

菲律宾/中国/南海

据菲律宾《每日询问者报》报导，菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）8月9日向媒体重申，不存在从阿永金暗沙（中国称仁爱礁，西方称第二托马斯浅滩）移走“坐滩”的“马德雷山脉”号（BRP Sierra Madre）军舰的协议，如果存在任何协议，他将予以废除。

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小马科斯在菲律宾总统通信办公室的一段视频中说，“我不知道有任何这样的安排或协议，菲律宾将从自己的领土上移除自己的船只，这里指的是阿永金暗沙上的‘马德雷山脉’号。”

小马科斯补充说，“让我进一步说明，如果确实存在这样的协议，我现在就废除该协议”。此前，中国外交部发言人8日发表声明称，“菲方多次明确承诺拖走在该礁非法‘坐滩’的军舰，但24年过去了，菲方不但未拖走该军舰，还企图对其大规模维修加固，实现对仁爱礁的永久占领。菲方行为严重违反国际法和中国与东盟国家签署的《南海各方行为宣言》。中方再次敦促菲方立即从仁爱礁拖走‘坐滩’军舰，恢复仁爱礁无人无设施的状态。”

小马科斯此前表示，8月5日的水炮事件发生后已向中方发出了另一份普通照会。“我们继续维护我们的主权。面对所有这些挑战，我们将继续维护我们的领土权利，并遵守国际法，尤其是《联合国海洋法公约》，”小马科斯当时说。

菲律宾国家安全委员会助理总干事马拉亚（Jonathan Malaya）周二表示，中方口中菲律宾的这一所谓承诺只是“他们的想象”。马拉亚在线上采访中对记者说，“我们早在埃斯特拉达总统时期就搁浅了这艘船。这个承诺是什么时候作出的，又是谁说的？”

马拉亚称，“就菲律宾而言，阿永金暗沙位于我国专属经济区内，是菲律宾大陆架的一部分，我们在浅滩上驻有军队。我们主动占有该浅滩”。他说，“菲律宾没有也永远不会同意放弃其对阿永金暗沙的主权权利和管辖权”。

此外，小马科斯周三表示，菲律宾和美国“已经确定了具体步骤”，以保持美菲同盟关系“相关性并应对当前在国防、安全和经济领域新出现的挑战”。他没有说明这些具体步骤是什么，但指出其“证明了”马尼拉和华盛顿之间“积极的双边关系”。

小马科斯在菲律宾总统府会见美国-东盟商务理事会代表时说，“拜登总统和我已经确定了具体步骤，以确保我们的联盟和伙伴关系保持相关性，应对当前在国防、安全和经济领域新出现的挑战”。他指出，“美国仍然是菲律宾的主要战略投资和贸易伙伴”。

小马科斯说，菲美作为传统盟友之间的交往“基于双管齐下的外交政策，即促进和平，当然还有国家利益”。他说，“通过加强我们各自和集体的能力，我们能够促进我们两国以及印太地区的安全、稳定和经济繁荣”。

小马科斯表示，“我当然欢迎美国政府承诺落实重大经济举措，我希望我们能够看到这些举措在接下来的几个月中取得成果”。他说，正在推动进一步加强菲律宾与美国之间的经济伙伴关系，特别是在“基础设施、农业、清洁能源……和矿产等关键领域”。

小马科斯说，“我们希望巩固菲律宾作为美国战略合作伙伴的地位，为电池应用加工关键矿产，我们希望菲律宾在电池开发和供应链方面从上游走向中游。”

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