四国安全机制/联合军演

四方安全对话机制(QUAD)成员国美日印澳准备于8月11号开始在悉尼海岸开始马拉巴尔海军演习，这是此前在印度洋举行的军演首次在澳大利亚举行。

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美国海军第七舰队司令卡尔·托马斯中将周四8月10号在悉尼举行的新闻发布会上表示，这次演习将提高四支部队相互合作的能力。来自这四个国家的舰艇将与澳大利亚 F-35 战斗机以及 P-8 侦察机和潜艇一起参加演习。

四国海军将领在悉尼共同与记者见面时，澳大利亚舰队司令克里斯托弗·史密斯少指出：“马拉巴尔演习强化了我们作为本地区合作伙伴共同努力的共同承诺，以确保我们维持一个稳定、繁荣和有弹性的地区，让我们所有人都能享受到这一好处。”

他继续说：“关注太平洋地区及其周边地区对我们来说非常重要。我认为我们都同意并希望的是，人们无论身在何处都能以透明的方式运作，并支持国际社会基于规则的秩序。我们理解人们都有继续成长和发展的雄心，这是值得赞扬的，但这与透明度有关，是为了确保我们支持那些基于规则的秩序，使我们所有人都能在我们前进的过程中受益，这一点在太平洋地区与世界其他地方一样重要。”

美国海军第七舰队司令卡尔·托马斯中将则指出：“我们四人还将有机会分享对当前真正具有挑战性的时代的想法。因此，我们四个国家作为四国共同行动时所提供的威慑力是所有其他国家在这一地区行动的基础…..”

他说：“关注太平洋地区及其周边地区对我们来说非常重要。我认为我们都同意并希望的是，人们无论身在何处都能以透明的方式运作，并支持国际社会基于规则的秩序。我们理解人们都有继续成长和发展的雄心，这是值得赞扬的，但这与透明度有关，是为了确保我们支持那些基于规则的秩序，使我们所有人都能在我们前进的过程中受益，这一点在太平洋地区与世界其他地方一样重要。

印度海军中将迪内什·特里帕蒂 (DINESH TRIPATHI) 告诉记者：“当我们聚在一起时，美国海军和印度海军确实迈出了一大步，因为我们在冷战时期的历史，我认为我们有了一个很好的开始。从那时起直到 2007 年，我们的澳大利亚海军朋友们第一次在孟加拉湾参加，这标志着其他事情。四个国家、四个民主国家可以在海洋领域合作，这向世界各地发出了一些信号。”

据路透社，2008 年，在中国抗议澳大利亚参加马拉巴尔演习后，澳大利亚退出了所谓的四方机制。

尽管中国继续批评该组织企图遏制澳大利亚，但 "四方 "对话机制还是恢复了活力，澳大利亚也于2020年重新加入了 "马拉巴尔 "计划。

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