澳总理阿尔巴尼斯宣布10月首次赴美正式访问，将受国宴款待

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澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）办公室周四发表声明称，他将于10月下旬前往美国进行正式访问，这是他自去年赢得大选以来首次访问美国。阿尔巴尼斯将在 10月23日至26日为期4天的访问期间与美国总统拜登（Joe Biden)等美方官员就澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）、气候变化和关键矿产等话题举行会谈。

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澳洲总理办公室通过声明称，“澳大利亚与美国的关系在规模、范围和意义上都是独一无二的，反映了我们两国之间100多年的伙伴关系。此次访问将为总理和总统提供一个加强这一重要关系并展望未来的机会。阿尔巴尼斯总理和拜登总统将在今年5月于日本广岛举行的讨论基础上再接再厉，包括根据我们具有历史意义的《气候、关键矿产和清洁能源转型契约》，推进雄心勃勃的气候行动和向清洁能源的过渡。”

澳方声明补充说，“两国领导人将探讨如何使澳大利亚和美国之间的经济关系适应未来的机遇，以造福两国的工人和企业。两国领导人还将讨论地区稳定与安全、澳英美三边安全伙伴关系、加强科技合作以及共同打造一个开放、稳定和繁荣的印度-太平洋的重要性”。这将是阿尔巴尼斯作为总理首次正式访问美国首都华盛顿。

阿尔巴尼斯说，“我很荣幸接受拜登总统的邀请，对华盛顿特区进行正式访问。澳大利亚和美国的关系源远流长，两国之间有着深厚的友谊和信任，并共同致力于和平、法治和民主价值观”。他补充说，“我的访问是一个重要的机会，可以讨论我们雄心勃勃的气候和清洁能源转型，以及建立一个强大、安全和繁荣的印度-太平洋的共同目标。”

白宫亦通过声明宣布，“美国总统乔·拜登和第一夫人吉尔·拜登将于2023年10月25日接待澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯对美国进行正式访问，访问期间将举行国宴。此次访问将强调美国和澳大利亚之间深厚而持久的联盟关系，以及两国支持一个开放、稳定和繁荣的印度-太平洋的共同承诺。拜登总统和阿尔巴尼斯总理将讨论加强两国在关键问题上的合作，以确保美澳联盟有能力应对不断变化的地区和全球挑战。”

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