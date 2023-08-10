美国陆军部长: 澳大利亚可能成为美国极音速和其他远程精准武器的试验场

美国陆军部长沃梅斯8月9日告诉法新社，根据「澳英美三方安全伙伴关系」（AUKUS）协议，澳大利亚可能成为美国极音速和其他远程精准武器的试验场。

广告 继续浏览后续

法新社报道，沃梅斯表示，在「澳英美三方安全伙伴关系」协议中，澳大利亚「不必总是出钱」作贡献。

这份协议于2021年底签定，被看作是对抗中国在亚太地区日益增长影响力的一种方式。

迄今为止，「澳英美三方安全伙伴关系」的工作重点主要在协助澳大利亚建立核动力潜舰舰队，这支舰队能在远距离航行中保持隐秘，并且能对敌人进行远程打击。

但这项协议也愈来愈专注于发展远程精确火力、人工智慧（AI）、和极音速武器等先进能力。

沃梅斯指出，澳大利亚可能将为这些武器提供试验场。她在华府接受电话访问时告诉法新社：「拥有远距离和相对人烟稀少的土地，就是澳洲的优势。」

沃梅斯说道：「当涉及到极音速或甚至是一些精准打击飞弹，对我们来说，要在美国找到可以实际测试这些武器的开放空间是一个挑战。精准打击飞弹虽然不是极音速武器，但可以提升至具备非常远的射程。」

她表示：「澳大利亚显然拥有大量能进行这些测试的领土，所以我认为这是一个澳大利亚能为这项合作提供的独特帮助。」

但批评人士也提出疑问，关于这项协议是否为真正的合作，美国会不会因其规模庞大和压倒性的军事力量而占据了主导地位。

沃梅斯上周访问澳大利亚，参与「护身军刀」（Talisman Sabre）跨国军事演习。她表示：「从我和澳大利亚高阶官员交谈的感觉来说，他们这么做是因为他们认为这符合他们自身的国家利益，使他们能应对他们在这个区域面临的不同挑战。」

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅