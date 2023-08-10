美日印澳首次在澳洲近海举行“马拉巴尔”联合演习

印太/国际/军事

美日印澳将于8月11日在悉尼近海展开为期10天的“马拉巴尔 2023”联合海军演习（Exercise Malabar 2023）。这是过往通常在印度洋举行的该演习首次在澳大利亚上演。日本海上自卫队和印度海军舰艇在前往悉尼的途中停靠了太平洋岛国所罗门群岛和巴布亚新几内亚，在中美摩擦之际凸显了该地区的战略重要性。

广告 继续浏览后续

美国海军第七舰队司令、海军中将托马斯（Karl Thomas）周四在悉尼举行的新闻发布会上说，这次演习“不针对任何一个国家”，并将提高四支部队的互操作性。托马斯说，“我们四国作为四方安全对话（伙伴）共同行动所提供的威慑力，是在本地区开展行动的所有其他国家的基础”。他补充说，“大洋洲，澳大利亚东北部的岛国……我们四国现在都在关注这些国家。”

今年的“马拉巴尔”演习将于8月11日至21日举行，以加强美日印澳作为四方安全对话国家部队的互操作性，并致力于实现“自由开放的印度-太平洋”愿景。演习结束后，澳大利亚皇家海军和印度海军还将接着举行两年一次的澳印联合海上演习（AUSINDEX）。

印度西部海军司令、海军中将迪内斯（Dinesh K.Tripathi）说，自1992年冷战结束时美国和印度举行首次“马拉巴尔”演习以来，世界发生了巨大变化。他提及，2007年澳大利亚首次参加这一初始时仅由印美两国参加的演习，“向全世界发出了一些信号”。

2008年，在中国抗议澳大利亚参加“马拉巴尔”演习后，澳方退出了四方安全对话机制。不过近年来，四方安全对话得以恢复，澳大利亚也于2020年重新加入了“马拉巴尔”年度联合海军演习。

澳大利亚舰队司令、海军少将史密斯（Christopher Smith）说，“太平洋对我们非常重要”。他谈到，“我们理解人们有继续成长和发展的雄心壮志……但这与透明度有关”。澳大利亚的F-35战斗机、P-8侦察机和潜艇也将在演习中加入上述四国的舰艇行列参演。史密斯指出，“水下作战空间被视为竞争和未来潜在冲突的前沿。”

史密斯表示，今年的“马拉巴尔”演习在澳洲东海岸，而不是面向印度洋的西海岸举行，是因为在上周结束的共有13个国家参加的“护身军刀 2023”（Talisman Sabre 2023）大型联合军演后，附近有船只存在。

去年的“马拉巴尔 2022”联合海军演习在日本关东以南的太平洋上进行。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅