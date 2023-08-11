反腐：乌克兰地方招兵官员统统被免 由伤残老兵取代

乌克兰/反贪腐

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）宣布解雇所有负责征兵工作的地区官员，以根除允许应征入伍者逃脱的腐败制度。

广告 继续浏览后续

法新社基辅消息，泽连斯基总统今天8月11日在电报群Telegram 上宣布，在进行反腐败调查之后，我们对于"非法致富、非法所得资金合法化、非法获利、非法运送应征士兵越境等行为的解决方案是：这些军事专员全被免职"。

据法新社报道，泽连斯基总统说，在乌克兰反腐机构、安全部门（SBU）和检察官办公室进行检查后，已启动112项刑事调查，发现在顿涅茨克、波尔塔瓦、文尼察、敖德萨、基辅等各地区都存在滥用职权的情况。他要求乌克兰军队总司令瓦列里-扎卢杰尼（Valery Zaloujny）让参加过抗俄侵略战争的老兵替换这些被解职的官员。

泽连斯基总统表示："这个系统必须由那些知道在战时玩世不恭和腐败就等于叛国的人来管理”。他认为，征兵工作应由"上过前线或在战争中失去肢体或健康不能再入战壕的士兵"来负责。

他承诺要惩罚那些犯有腐败罪的人，并呼吁其他人如想"保住自己的军衔，证明自己的尊严"，就"到前线去"。

今年7月底，乌克兰当局宣布逮捕一名负责征兵的前陆军专员。此人涉嫌在俄罗斯入侵乌克兰期间，在西班牙购买了一栋价值约 400万欧元的别墅。

据法新社说，乌克兰在俄罗斯入侵之前就是欧洲最贫穷的国家之一，而腐败是乌克兰的一大痼疾，打击腐败是欧盟为基辅继续保持欧盟候选国地位设定的条件之一。

自今年年初以来，乌克兰反腐败机构曝光了两起备受瞩目的案件：

一是今年5月，该国最高法院的院长在一起涉及270万美元（250 万欧元）的腐败案中被捕，并被拘留。

另外是在今年 1 月，一起涉及军队补给的案件导致各部委、地区和国家司法系统的大量人员辞职。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅