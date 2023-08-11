欧盟已向乌克兰交付223800枚炮弹

欧盟/乌克兰战争

欧盟一发言人周五宣布，欧盟已经向乌克兰交付了223800枚炮弹，这是欧盟军援乌克兰炮弹计划的第一部分。

2022年4月29日，检查从美国特拉华州多佛空军基地发往乌克兰的 155 毫米弹药包裹。

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法新社从布鲁塞尔报道，一位欧盟发言人周五宣布，欧盟已经向乌克兰交付了22万3千800枚炮弹，这是欧盟向乌克兰提供炮弹计划的第一部分。为了帮助基辅对抗俄罗斯，欧盟计划向乌克兰提供共100万枚炮弹。

今年3月份，欧盟批准了一个价值20亿欧元的计划，这一计划是要从成员国的军火库中拿出100万枚155毫米的炮弹送给乌克兰，为基辅的联合弹药采购提供资金。

六月初发起反攻的乌克兰军队抱怨弹药短缺。

在这一20亿欧元炮弹计划的第一阶段，也就是从2月9日到5月31日，欧盟已经拨给成员国10亿欧元，相当于炮弹计划成本的大约一半。

欧盟发言人彼得·斯塔诺（Peter Stano）周五表示：“欧盟成员国交付了大约22万3千800枚炮弹，包括远程自行火炮、精确制导弹药和迫击炮弹药，另外还有各种类型的2300枚导弹。”

根据欧盟，所提供的这些弹药的总价值达11亿欧元。

5月底，欧盟外交政策负责人博雷利宣布，截至5月底，欧盟已交付20万枚炮弹。

但是，欧盟及其成员国似乎远远达不到明年春天前生产100万枚炮弹的目标。2月份时，一些欧洲国家就在怀疑是否有能力提供100万枚炮弹。

就欧盟炮弹计划的第二部分，欧盟的防御机构正在与欧洲的155毫米弹药制造商谈判联合采购合同。

欧盟“预计将在未来几周内与工业界签署框架合同，这样，成员国就可以下订单了。”

所有的合同都必须在9月底之前签订，这样才能进入欧盟的炮弹交付计划。

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