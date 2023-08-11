特朗普推翻选举结果案：检察官建议2024年1月2日开庭

美国前总统特朗普被控试图推翻2020年美国总统选举结果，检察官10日建议联邦法院能够把开庭日期定在2024年1月2日。

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8月10日星期四，就美国前总统特朗普被指控试图推翻2020年美国总统选举结果一案，美国检察官希望联邦法院能够把开庭审判特朗普的日期定在2024年1月2日。

2020年连任失败的特朗普被看作是下届美国总统选举共和党的提名热选人，在上述开庭日期的两个星期后，共和党开始党内初选。

美国司法部特别检察官史密斯8月1日在华盛顿公开起诉书称，特朗普因涉嫌试图推翻2020年美国大选结果被提起刑事指控，该起诉书多次提到特朗普的推特账户。9日公布的法庭文件显示，史密斯于今年1月17日获得要求推特提供特朗普账户信息的搜查令。2月9日，推特交出搜查令要求的所有信息。文件称，该公司因没有按时提供这些信息而被罚款35万美元。

另外，在是否应该将搜查令一事告知特朗普的问题上，史密斯办公室和推特产生分歧。推特最初被要求就此事向特朗普保密，以防调查受到影响，但推特以违法为理由表示反对。今年6月，该公司获准向特朗普提供关于搜查令的部分信息。

9日，特朗普在其创设的社交平台“真相社交”上说，司法部“秘密攻击”了他的推特账户，这项调查的目的是阻止其重返白宫。

2021年1月6日，大批特朗普支持者强行闯入美国国会大厦，试图阻止美国国会联席会议确认美国新当选总统。骚乱事件造成包括1名国会警察在内的5人死亡、约140名执法人员受伤。“国会山骚乱”发生后，推特等社交平台封禁了特朗普的账户。2022年11月，其账户被推特恢复。

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