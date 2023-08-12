夏威夷大火历史名镇化灰烬 至少80人遇难

美国/夏威夷火灾

美国夏威夷在经历了几场大火后，仍在清点死亡人数，其中一场大火使茂宜岛上一个历史悠久的小镇化为灰烬。拜登宣布夏威夷处于“自然灾害状态”以发放大量联邦援助。

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夏威夷大火重灾区茂宜岛县今天周六表示，在大火中遇难的人数为80人，并补充说有1418人被安置在紧急避难所。当地法院已开始调查当局对这场危机的管理，当地居民对危机管理提出指责。

法新社发自茂宜岛的报道说，幸存者们开始返回曾是夏威夷王国首都的拉海纳镇，他们惊慌地看着几乎被大火夷为平地的城镇，心中充满疑问。

总检察长开启调查

一名不愿透露姓名的男子说：“政府在哪里？他们人在哪里？"。当地居民威廉-哈里（William Harry）也向法新社抱怨说，当地人只能依靠椰子网--口口相传获得信息。

危机期间，茂宜岛多次断电，911 紧急求救电话在该岛的某些地区停止工作，火灾警报器也没有启动。

夏威夷负责危机管理的机构发言人告诉美国有线电视新闻网，已经通过居民的手机和视听媒体播发了警告信息。

在拉海纳，据海岸警卫队称，数十名措手不及的居民，不得不跳海逃生。

在这一颇具争议的背景下，美国太平洋州总检察长安妮-洛佩兹（Anne Lopez）展开了一项调查，以"了解火灾发生前和发生期间所做的决定"，这项审计将公之于众。

警犬搜寻尸体

这次大火造成的死亡人数超过了1960 年的海啸，当时夏威夷岛上有 61 人丧生。

县警察局长约翰-佩莱蒂埃（John Pelletier）周四表示，可能有多达 1000 人下落不明。他强调说，这并不意味着他们已经正式失踪或死亡。

据该郡称，来自檀香山的搜救队在警犬的陪伴下已抵达茂宜岛搜寻尸体。

法新社记者观察到，在拉海纳这个拥有 1.2 万人口的小镇上，无数房屋、商店和汽车都被大火吞噬。

44 岁的安东尼-拉普恩特（Anthony La Puente）发现，在他生活了16年的房子里，灰烬还冒着热气，而房子中间的水壶却奇怪地幸存了下来。

他告诉法新社记者：“你从小到大一直用的东西，你记忆中的东西找不见了，"这很让人难过”。

由于供水管网部分受损，即使那些发现自己的房屋完好无损的人也被警告有潜在的健康风险。

一些人担心会有抢劫者。当地政府只允许能够证明自己在事件发生前就住在拉海纳的人返回，并宣布了夜间宵禁。

发放联邦资助

周四，乔-拜登总统宣布夏威夷处于自然灾害状态，这将使大量联邦援助得以发放，用于资助救灾、紧急安置和重建工作。

目前正在太平洋上过境的飓风"多拉"的威力助长了强风，强风又助长了大火。面对火势的迅猛发展，拉海纳的幸存者不得不头也不回地逃离。

据Ekolu Brayden Hoapili 告诉法新社，这场大火"像地狱一样猛烈"，他为自己不得不"丢下很多人"逃跑而感到伤心。

周六，消防员继续在阿兹拉海纳扑灭旺火苗，控制火势。

据专家称，这些毁灭性的大火发生在全球极端天气频发的夏季，包括美国南部的强烈热浪，这些现象都与全球变暖有关。

由于茂宜岛今年降雨量比往年少，火势更容易蔓延。据美国干旱监测中心（US Drought Monitor）的数据，拉海纳所在的茂宜岛西部目前正经历"严重"到"中度"干旱。

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