尼日尔支持政变者示威 西共体推迟部署干预重要会议

尼日尔/西非经共体/干预

尼日尔数以千计支持政变者上街游行示威。同时，西非国家经济共同体“推迟”了部署干预部队的重要会议。

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法新社8月12日尼亚美报道，尼日尔发生政变，总统穆罕默德-巴祖姆被推翻，数以千计支持政变军方的人再次上街游行示威。

据地区军方消息来源称，原定于周六在加纳首都阿克拉（Accra）举行的会议因"技术原因"被无限期推迟。

西非国家经济共同体（ECOWAS）的参谋长们原定向其领导人通报"最佳方案"，以跟进启动部署"待命部队"的决定。

这次会议本应在西非经共体首脑会议在阿布贾召开两天后举行，那次会议授权进行可能的军事干预以恢复尼日尔的宪法秩序。

西非军事干预的时间表和细节尚未公布。不过，科特迪瓦总统瓦塔拉（Alassane Ouattara）认为"尽快"进行干预是可能的。科特迪瓦将参加干预部队。

尼日尔外长哈苏米-马萨乌杜（Hassoumi Massaoudou）周六在推特上说："西非经共体正在认真考虑的军事方案并不是对尼日尔及其人民发动战争，而是针对劫持人质者及其同伙而采取的警察行动。

与此同时，周五在尼亚美的法国基地附近聚集了数千名支持夺权军人的示威者。他们平静地高呼"打倒法国，打倒西非经共体"的口号，挥舞着俄罗斯和尼日尔国旗，呼喊支持政变军队，特别是其领导人阿卜杜拉哈曼-蒂亚尼（Abdourahamane Tiani）将军。

尼日尔军人将该国的前殖民国家法国作为主要攻击目标，指责法国是西非经共体干预决定的幕后黑手。

法国是尼日尔政变前的盟友，也是被推翻总统巴祖姆的坚定支持者，目前约有150名法军与尼日尔军队合作，共同打击萨赫勒地区的圣战组织。

布林肯震惊

在7月26日推翻穆罕默德-巴祖姆（Mohamed Bazoum）总统的政变发生两个多星期后，人们对他的担忧与日俱增，据联合国称，他与妻子和儿子被关押在"不人道"的条件下。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周五表示，他"震惊"于尼日尔军方拒绝释放巴祖姆先生的家人以示"善意"。

据巴祖姆先生身边的人说，尼亚美的新主人（政变者）"威胁"说，如果发生进行武装干预，他们就会攻击巴祖姆先生。

巴祖姆的一位顾问向法新社保证说："干预是有风险的，他（巴祖姆）意识到了这一点，但他认为，恢复宪法秩序是必要的，不管有没有他"，因为"法治比他本人更重要"。

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